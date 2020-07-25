世界黃金協會︰金價上半年漲16.8%　三大因素驅動避險資金流入

金價飆升，現貨價逼近2011年9月每盎司1,921美元的歷史高位。世界黃金協會近期發表《2020下半年黃金市場展望》報告，指今年投資者將黃金視作一種重要的投資組合對沖資產，展望未來，疫情很可能會對資產配置產生持續影響，也將繼續強化黃金作為戰略資產的作用，高風險、低機會成本和積極的價格勢能等三大因素將共同支撐黃金投資，抵銷經濟收縮引發的黃金消費端的需求疲軟。

協會指，今年上半年，以美元計價的黃金價格上漲16.8%，大幅跑贏同期全球其他主要資產，包括上升了10.38%的納斯達克。疫情造成的高度不確定性及超低利率環境，仍在驅使避險資金強勢流向更安全、更優質的資產。

國際貨幣資金組織（IMF）目前預測今年全球經濟增長將收縮4.9%，伴隨失業率高企以及社會財富縮水。協會相信，愈來愈多人認為，全球經濟將從快速的V型反彈變成緩慢的U型反彈；或更有可能的是，下半年的復蘇會是短暫的，因疫情反覆會讓全球經濟倒退，導致W型反彈。對投資者而言，這不僅使得不確定性居高不下，還可能對他們的投資組合表現產生長期影響。協會認為此背景下，黃金能成為具有價值的資產，可幫助投資者分散風險，並有望幫助提高風險調整後收益。

黃金價格不斷攀升，今年上半年大幅跑贏同期全球其他主要資產。（Getty）

協會指，疫情正在對資產配置產生深遠的影響，打破了全球股市十多年來幾乎一直處於單邊向上走勢，今年第一季度全球所有主要股指悉數下挫30%以上，股市此後雖強勢反彈，但股價似乎沒有基本面或整體經濟狀況的全面支撐，人們亦愈益擔心估值泡沫可能會導致股市大幅回調。具有對沖屬性的黃金會有助於緩解股票波動帶來的風險。

報告指，從歷史上看，黃金可保護投資者免受極端通脹的影響。在通脹率高於3%的年份，黃金價格平均上漲15%。同樣值得注意的是，牛津經濟研究院的研究顯示，黃金在通縮時期應會有不錯表現。這些時期的特點是低利率和高金融壓力，而這兩點都往往會推高黃金需求。