國際金價再衝高　港飾金賣出價突破21000元　兩大因素「買金貴」

黃金延續升勢！進入7月，金價持續攀升，連續突破了1,800美元/盎司和1,900美元/盎司兩個重要關口，現貨黃金最新升破1,975美元/盎司關口，報1976.5，日內漲逾1.76%，續創歷史新高。

據周大福網頁，該行999.9飾金今日每兩報21,200港元，衝破兩萬大關！同業六福賣出價也報21,180港元。

全球大貨幣寬鬆政策，令資金推高國際黃金價格。（視覺中國）

據Wind數據統計，從年初至今，倫敦金已經累計上漲了25%，紐約黃金的漲幅也約25%。

中國新浪網報道，全球最大黃金ETF：SPDR Gold Trust持倉較上日增加5.84噸，增幅0.48%，當前持倉量為1,234.65噸。

隨著金價飆升至歷史新高，交易員們正在放棄對黃金的看跌押注。根據IHS Markit Ltd．的數據，規模750億美元的SPDR黃金ETF的淡倉頭寸佔已發行份額的百分比接近2009年7月以來最低水準。與此同時，該ETF的看漲期權成交量上週創下歷史次高水準。

新冠肺炎疫情以及各國央行刺激措施導致的實際利率大跌令資金蜂擁湧向黃金市場。Sundial Capital Research Inc分析師稱，金價的上漲動能以及美元的暴跌使押注黃金的看漲頭寸驚人躥升。