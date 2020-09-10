夥星巴克推植物豬柳漢堡　Impossible Foods擬第四季作零售銷售

財經快訊
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美國人造肉公司Impossible Foods宣布，今日起在香港推出Impossible™️ 植物豬柳漢堡，這是繼植物漢堡面世後另一款全新產品。香港食客可以在星巴克分店購買 Impossible™️ 粟米包三文治，其他餐廳亦會於本月內開始供應 Impossible 豬柳漢堡，包括 Fini’s、Franks Italian American、Triple O’s 及 URBAN。

Impossible Foods 創辦人及行政總裁Patrick O. Brown博士表示，豬肉在亞洲及中國肉類消費中非常普及，故決定先在香港的餐廳出售植物豬柳漢堡，計劃在第四季作零售銷售；而該產品若可在中國銷售，是公司來說的重大機會，惟目前供應鏈問題需要一定時間來解決，公司會盡快處理。

被問及公司是否有意與另一人造肉公司Beyond Meat搶佔中國市場，Patrick O. Brown博士說公司的競爭對手是動物肉產品，而非人造肉產品，故他沒有視Beyond Meat為競爭對手。他相信隨著公司加大生產規模，便可降低產品價錢，但估計可以要數年時間才可以便宜過動物肉產品。

星巴克為美心旗下品牌，在過去逾一年的反修例運動中多次成為示威者破壞目標，Patrick O. Brown博士解釋Impossible Foods與星巴克合作是因為星巴克欣賞公司使命，公司不會只在相同政治立場的店舖發售產品，否則將會局限其發展步伐。

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