恒隆筍價奪壽臣山住宅地　大摩料項目重建後EBITDA率達4成

恒隆地產（0101）以不足26億元奪得壽臣山道美國領事館宿舍物業，為過去20年來，首次在港奪得住宅地。項目將會進行重建，預料總投資額約40億元。摩根士丹利預期，項目除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）率達40%。

大摩指出，恒隆今次以平均呎價約5.4萬元取得此項目，作價較2018年華潤置地（1109）取得同區項目呎價8.6萬元為低，同時出價亦低於市場預期。計及建築成本，預料在2024年落成，若以售價為每呎10萬元計，項目EBITDA率達40%。

該行又指出，恒隆在藍塘道有類近項目，相信公司可以從內地奢侈零售銷售復甦，維持「增持」評級。

另一大行摩根大通則指出，壽臣山道項目對恒隆有輕微正面，惟作價低於市場預期，反映出本地發展商對超級豪宅市場看法較保守。該行指出以鄰近項目可比較呎價計算，預料項目會有令人滿意的邊際利潤。

恒隆﹕購地對香港前景信心投下一票

恒隆以超筍價取得該地皮，表示很高興成功投得壽臣山地塊。此尊貴地塊屬市場罕見，作價合理。是次購地是公司對香港前景投下信心的一票。

市場人士認為，作價較預期，或與較政治敏感有關。泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，是次易手的壽山村道37號物業，其景觀較鄰近的39號地皮更佳，而且重建限制也較少，不過今次的成交價低逾3成，反映有相當大程度的折讓。

他認為，低價成交原因主要由於政治敏感問題，令不少潛在買家「打退堂鼓」退出競爭，情況也令新買家能夠以「筍價」奪地，估計未來數年市況回暖後，該項目建興的洋房每方呎可賣10萬元，而分層戶則可賣約8萬元，預計可享理想回報。