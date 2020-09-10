陳啟宗﹕恒隆集團屬熊市股　料今年餘下時間本港業務乏善足陳

過往曾表示要擁抱熊市的恒隆系董事長陳啟宗，在恒隆集團（0010）中期報告內指出，熊市通常蘊藏機會，即使不算便宜亦應該不俗，公司會加以發掘。有理由相信，在去年底社會動盪期間招標的一幅香港地塊，公司出售第二高。若能以該價錢投得地塊會很高興，但將來總有其他機會。

根據這30年來記錄顯示，恒隆算是「熊市股」，通常是逆周期。當市場興旺時，恒隆股價表現往往落後於大市，但熊市則經常表現出色。現在熊市重臨，會一以往有亮麗表現？有可能。畢竟今年到目前為止，在本地交易所，股價表現是房地產股中第二佳，最佳則是旗下的恒隆地產（0101），又指出與第三佳者表現差距相當大。

談及香港業務時，陳啟宗指出在今年餘下時仍乏善可陳，可能需要作出更多租金寬減，對收入及純利均帶來長期影響，公司可做有限。他又指出未來2﹑3年應可從2個項目中獲行，包括牛頭角區的住宅項目，以及位於港島東電氣道的辦公樓。

至於內地業務方面，陳啟宗預料會繼續表現理想，並指出內地業務收成期始於2018年，料可取得豐碩成果，其中武漢恒隆廣場工程預期在今年底竣工，明年上半年開幕。同時對位於杭州的恒隆廣場有同樣期許，預料在2024年啟用。他指出此類購物商場開業需要2至3年，業務才會穩定下來，認為這天如終會到來，屆時應會對純利有貢獻。