「北水」對港股影響大　徐聯安：若有淨流入恒指上升｜財經加零一

滬、深港通推出已有一段時間，「北水」已成左右港股升跌的重要因素之一，加上港股一向有「提款機」角色，每當環球市場急需資金時，恒指均出現重挫。

《香港01》財經節目「財經加零一」，今日（23日），將與香港證券業協會主席徐聯安討論「北水」如何改變港股的投資生態，以及疲情下，中、小型券商的生存空間會否進一步收窄。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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徐聯安於節目中表示，數據顯示「北水」對港股有好大影響，以2015年至2018年間，資金淨流入與流出，與恒指走勢好近似，代表只要有北水流入，恒指亦有相應的升幅。

他又指，自從港交所（0388）容許同股不同權，以及生物科技企業來港上市後，有更多內地企業來港上市，「北水」亦買入相關股份，如阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（03690）及小米（1810）的「ATMX」。不過他亦強調，去年「北水」佔總交易量不足一成，國際投資者佔比仍有不少。