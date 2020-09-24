港股未止瀉　專家拆局：市況不明散戶要「淆底」？｜足本重溫

港股繼續跟隨外圍市場下跌，恒生指數低開204點後，一度瀉逾400點，金融股繼續拖累大市，如滙豐（0005）就再試28元的「世紀供股價」；宣布出售東亞人壽保險的東亞銀行（0023）亦急跌一成。大市持續向下，投資者如何部署？今日上午11時，新城晉峰分析員莫灝楠將為大家拆局。

莫灝楠於節目中表示，港股短線或有支持，但不代表會轉勢，相信仍有下跌的空間，若果市場持續有沽壓，之前升勢強勁的科網及醫藥類股份，或會優先被市場沽售，因此認為，在目前市況下，不建議散戶「撈底」，即使要投資，都應考慮一些業績及基本因素較好的「舊經濟股」。

提到東亞銀行即將出售東亞人壽保險，他笑言東亞一直是銀行股的「雞肋」，他不反對投資者小注購入東亞，但強調要留意「機會成本」，形容「東亞股價可能去到2047年先有上落」。

明源雲（0909）明日掛牌，莫灝楠指出該新股主要為內地物業發展商提供支援服務，在內地物業銷售仍有增長情況下，投資者無須太擔心；並預料該新股表現會較樂享互動（6988）為佳。縱使市盈率逾百倍，仍較其同業金蝶（0268）及金山（3888）低，相信不會跌穿招股價之餘，料可錄得10至20%升幅，最終表現需視乎今日暗盤走勢。

被問及是否參與今日起招股的嘉和（6998）時，他認為公司正在研發的新藥有10多種，而藥品售價較高，認為投資者可以參與，並預期上市後可以錄得3至4成升幅，惟投資者需要留意孖展息率。

另一方面莫灝楠亦有談及銀行股前景，認為相關股份估值平，但是仍有下跌空間，不建議投資者考慮，並認為相關股份可能導致指數較悶。

此外他亦指出內需股康師傅（0322）﹑蒙牛（2319）及內地A股伊利，以及晶片股中芯（0981）不俗，可是近期受到沽壓，待有明確信號才出手。