德國大眾汽車　上海設立超級工廠投產　規模超越特斯拉

據內媒體報道，德國汽車廠商大眾集團（Volkswagen）在中國上海設立的電動汽車超級工廠竣工投產，這座工廠是該公司首家擁有純電動車模塊化平台（MEB）的工廠，其投資規模為170億元人民幣。超過美國新能源汽車廠商特斯拉（Tesla）在上海設立的超級工廠高出人民幣10億元。

報道稱，該工廠未來將生產藉助「模塊化」技術量產奧迪、斯柯達等大眾旗下品牌的新一代純電動車產品。大眾集團推出的純電動車模塊化平台則是指在一個平台上，使用同樣的零部件規模化生產多款純電動車的平台，該平台於2018年正式投入使用，此後成為大眾集團應對跨界競爭者們的核心競爭力，在配備機器人以及無線網絡的情況下，可實現「黑燈化」自動生產。

德國多間汽車企業近年非常倚重中國市場，其中大眾汽車一直於當地大展拳腳。（Getty Images）

另一方面，大眾集團超級工廠的投產意味著上海目前已至少擁有每年55萬輛的產能規模，加上總部在滬的多家頭部造車新勢力，上海未來有望成為全球規模最大且企業類型最豐富的新能源汽車產業中心地帶。

據公開資料顯示，報道中提到的新能源汽車工廠未來將作為上汽大眾的全新整車基地，藉助「模塊化」技術實現對奧迪、斯柯達等大眾旗下品牌的新一代純電動車產品的量產，其佔地面積超過40萬平方米，建成於2019年11月8日。