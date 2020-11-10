麥當勞在美推無肉漢堡「ＭcPlant」　Beyond Meat盤後股價挫2成

連鎖快餐店麥當勞（McDonald's）宣布明年起，將在美國幾個重點市場上推出無肉漢堡，名為「ＭcPlant」。消息一出，人造肉生產企業Beyond Meat（BYND.US）周一股價曾急跌一成，收報150.50美元，跌幅4.05%。收市後時段表現更失色，跌幅更達22.9%，報116.01美元。

麥當勞國際總裁博登（Ian Borden）表示，「McPlant」是由植物材料製造的，可能被用於替代部分雞肉材料。麥當勞尚未透露生產線的供應商，但Beyond Meat公司發言人卻透露，這款植物性肉餅是公司與麥當勞共同創造出來的，將會成為McPlant的部份生產線供應商。

麥當勞去年9月開始，已在加拿大安大略省數十家餐廳中試賣稱為P.L.T.的無肉漢堡，不過試賣計劃在今年4月被叫停，暫未有計劃恢復試驗。

其競爭對手Restaurant Brands International旗下品牌漢堡王（Burger King）去年在美國也推出一款以植物性肉餅為原料的華堡（Whopper），其肉餅由私營企業Impossible Foods製造。

麥當勞去年9月開始曾在加拿大安大略省數十家餐廳中試賣稱為P.L.T.的無肉漢堡，不過試賣計劃在今年4月被叫停。

此外，麥當勞約一年前開始在多個州份的餐廳，試驗推出脆皮雞肉三文治，就如香港麥當勞的「麥香雞包」。此款「雞肉三文治」在美國市場上推出後，反應非常熱烈，其增長速度快於餡料為牛肉的包類。

麥當勞第3季獲利和營收均高於分析師預期，並預測2021年和2022年全面銷售成長將在5%上下。麥當勞股價周一曾高見227.85美元；收市轉跌1.6%，收報213.22美元。