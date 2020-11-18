李克強召開經濟形勢座談會　釋出甚麼訊息？

中國國家總理李克強於周三（16日）主持召開經濟形勢專家和企業家座談會，分析當前經濟形勢。有分析指出，李克強於座談會釋出了重要訊息。

據《中國政府網》消息，李克強指出，今年經濟發展的困難特殊，成績非常不易。中國宏觀調控與微觀需求緊密結合，突出圍繞市場主體特別是中小微企業和個體工商戶，創新實施直達機制，助企紓困和激發市場主體活力並重。

「一方面，我們的宏觀政策有力有效、及時合理，另一方面，我們的市場主體也展現出強大韌性，人民群眾勤勞實幹，可以說是『上下同心』、共克時艱。」李克強表示。如果說宏觀政策發揮了有力有效、及時合理的作用，市場主體和人民群眾的艱辛付出同樣功不可沒。

中國宏觀經濟研究院院長王昌林、德勤中國首席經濟學家許思濤在發言中談了對經濟形勢和外部環境的看法，認為中國經濟將延續回穩向好態勢。正泰集團董事長南存輝在發言中特別提出，中國減税降費政策效果好，對實體經濟特別是中小微企業脱困非常重要。

減稅降費讓利是助企紓困的重要支撐 是當前經濟穩定恢復的關鍵舉措

李克強表示，今年為了應對前所未有的困難，中國出台的宏觀經濟政策，突出是助企紓困和激發市場主體活力，着力推動宏觀調控與微觀需求緊密結合。

他又指出，無論是減税降費，還是增加赤字規模、發行特別國債，以及持續深化「放管服」改革、優化營商環境，都是突出圍繞市場主體的需求，並且通過創新實施直達機制，直接「一竿子插到底」惠及市場主體，特別是中小微企業和個體工商戶。

他更強調，當前中國國內外形勢仍然複雜嚴峻，既要堅定信心，又要做好應對困難挑戰的充分準備。