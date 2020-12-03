富衛調查：逾半家長將四成家庭收入撥作子女未來儲備

富衛今日（3日）舉行《新世代父母如何為下一代籌謀》網上調查發布會，調查訪問了500位香港年輕父母或準父。結果發現，逾一半家長將高達四成家庭收入撥作子女未來儲備，不少父母為求成就子女未來，選擇在家庭生活範疇上作出讓步，令家庭財政狀態出現失衡現象。調查亦發現普遍父母依賴銀行儲蓄為主要投資工具，同時對保險的理財功能認識不足。

調查顯示，香港父母最希望支持子女的首四項人生事項分別為升學進修（65%）、置業（56%）、發展事業（42%）及結婚（42%)），澳門與廣東省父母也有相近選擇。而且逾一半香港家長（57%）願意將高達四成家庭收入為子女未來儲備，情況與廣東省父母相若。即使遇上需要大筆資金周轉的情況，較多香港（54%）及澳門父母寧願犧牲日常生活質素，較少會選擇縮減預留給下一代的財政儲備。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅表示，新推出的『盈聚未來壽險計劃（卓越版）』中的保單價值由保證現金價值、周年紅利（非保證）及特別紅利（非保證）所組成。保費供款年期有2年、5年及10年，並可按需要在不同階段從保單提取現金。透過較高股權類投資配置，長遠目標達至超越通脹及較一般銀行儲蓄爭取較高潛在回報，同時享受分紅保險的相對穩定性。

另外，保單的被保人轉換次數不受限制，每次轉換被保人時的保障年期更會隨新被保人延長至138歲。除此之外新推出「父母身故保費豁免權益附約」，如被保兒童的父母（為保單權益人或父母後續權益人）於保費供款年期完結前身故，而保單已生效2年，計劃將繼續為被保人提供保障，及豁免保費至被保人達25歲。

余栢堅續指，即使面對經濟不明朗及受新冠肺炎疫情影響下，並不會影響父母在子女身上的支出花費，表示年初至今本地儲蓄保險保費按年上升近30%。