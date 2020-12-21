八達通料今年零售營業額錄增長　新型街市滲透率已逾九成

新冠肺炎疫情下，市民及商販減少用現鈔而轉用電子支付。目前香港正經歷第四波疫情，八達通營業及市務總監李玉兒表示，市民利用八達通在超市、個人用品店舖、街市的交易量增長非常高，網上支付亦見明顯升幅，交通方面交易量雖跌，但預料本月八達通營業額按年有正增長，且今年全年零售方面營業額也會有單位數正增長。

八達通卡公司推出一款內置商用版八達通App的防水手提電話。（梁鵬威攝）

的士司機更願接受電子支付

八達通卡公司8月針對中小型零售商戶及的士司機推出藍牙收款機，配對已安裝商用版八達通App的手機後，可以使用該收款機收取客人的八達通卡款項。李玉兒指，公司至今已分別向中小型零售商戶、的士司機免費派發約2,000部及逾4,000部收款機，目前仍在向舊有客戶派發中，新客戶開戶亦會獲贈藍牙機，希望增加滲透率。]

她又指，疫情帶動的士司機更願接受電子支付，今年8月至11月，藍牙機收每個月的用量都明顯升了數倍。

有街市檔引入商用版八達通，顧客可以八達通付款。（八達通卡公司提供）

八達通收款 新街市檔接受度較高

政府第三輪「防疫抗疫基金」中，包含公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃，為食環署轄下街市檔位租戶提供每檔劃一5,000元的一次性資助，用於支付為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費。

李玉兒表示，公司銷售隊伍已因應資助計劃走訪各區街市推廣，向商戶介紹產品及教導如何使用商用版八達通，她承認，傳統、舊式街市檔販接受八達通電子支付方式確較慢：「（宣傳使用）需時會長些，（檔販）普遍年紀較大，對於如何用智能電話操作、開戶，可能需要多些時間。」 新型街市檔商用八達通滲透率逾九成，在舊式街市檔的滲透率則僅單位數百分比，但經團隊介紹及協助，有舊式街市菜檔開始接受引入商用八達通收款機，更帶動鄰近檔販都嘗試引入。

李玉兒又指，因應有街市檔販尤其是濕檔希望收款機備有防水功能，八達通卡公司遂在市面搜羅一款包膠、防水、防塵的手提電話，內置商用版八達通App，近期在公司網上商店上架向商戶銷售，售價960元，商戶亦可按需要額外選購支架。

她希望，明年整體中小型零售商戶的滲透率至少達三成。