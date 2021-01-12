戶戶送預測港人今年飲食趨勢：健康飲食興起　食亞洲美食當去旅行

外賣平台戶戶送公布2021年港人飲食趨勢預測調查，超過半數受訪者表示他們計劃在2021年選擇燕麥和其他堅果類產品，48%表示他們會於新一年嘗試更多植物肉產品。

戶戶送說過去數年，半素食和茹素人士以及純素主義者的人數穩步增加，平台上逾兩成餐廳的素食訂單有所增長，隨著未來健康趨勢繼續影響大眾的飲食習慣，預計香港未來將掀起環保飲食的潮流，公司將與香港多間注重可持續飲食的餐廳合作，為顧客帶來更多素食料理。

發掘各種打卡美食

另外，因港人過去一年無法外遊，不少人都會「來一場舌尖上的旅行」，逾45%受訪者於年內發掘未曾光顧的日本餐廳，亦有36%偏愛韓國料理、22%選擇嘗試泰國餐廳的新菜式。而打卡美食也是深受歡迎，包括手作意粉（34%）、「400次咖啡」（26%）以及屬眾人打卡之選的酸種麵包（18%）。戶戶送預測香港市民將繼續於2021年發掘各種打卡美食，例如：泡菜等發酵食品（48%）、加入大麻二酚的食品（25%）。

疫情之下，不少人都轉叫外賣，調查發現網上外賣平台對市民的日常生活越來越重要。29%受訪者選擇外賣是因為他們難以在家烹調心儀的菜式，27%則希望於疫情期間透過光顧外賣來支持喜歡的餐廳，另有超過24%受訪者因為不想洗碗而訂購外賣。