盈富基金停買受制裁股份　強積金專家拆局：勢增恒指MPF不確定性

追蹤恒生指數的盈富基金（2800）一向深受香港「打工仔」愛戴。不少人除「月供盈富」外，亦會選擇有投資盈富基金的強積金基金。惟意想不到的是，美國政府對涉及解放軍的中資股作出的投資禁令，打工仔亦遭到波及！

這隻由道富環球投資管理的盈富基金，因應美國總統特朗普的行政命令，昨日（ 11日）宣布不會再對被美國政府制裁的三隻藍籌股再作新投資，包括中國移動（0941）﹑中國聯通（0762）﹑中國海洋石油（0883），意味盈富基金將不能百分百追蹤恒指，追蹤誤差增加下，盈富基金及恒指的回報將有分別。

中銀旗下的中銀保誠，並有提供有揀選盈富基金的強積金基金。（資料提供）

7間強積金供應商有提供投資盈富的基金

外界正關注事件對持有盈富基金或追蹤恒指的強積金的影響，此舉或波及強積金用戶，甚至有人憂慮部份恒指MPF，特別是由美資當信託人的基金要除牌。據盈富基金顯示，目前有7間強積金供應商，提供投資於盈富基金的強積金基金，包括交通銀行、東亞銀行、銀聯信託、中銀保誠、富達、景順和信安。

根據積金局網頁顯示，本港追蹤指數的香港股票基金有15隻，截至去年11月30日，累計基金規模大約624億元，其中滙豐恒指基金規模已佔340億元，美資行信安旗下恒指基金的規模約5億元。

積金局指，正與業界及相關監管機構密切留意有關情況，以保障強積金計劃成員的利益。現時，在受制裁名單中，追蹤恒指的強積金基金只投資於其中3間公司的股票，涉及21億元，約佔強積金總資產值0.2%。

雷志海認為，未來盈富基金的不確定性會增加。（黃舒慧攝）

永明雷志海：未來不確性增加

對於今次道富環球投資的決定，永明資產管理首席投資策略師雷志海接受《香港01》訪問時表示，現時盈富基金是百分百反映恒指成份股的走勢，目前難以估計道富環球的做法，對盈富基金，以至相關強積金表現有何影響，只可肯定的是，未來恒指調整成份股比重時，若涉及被制裁的企業，盈富基金或不能全面反映恒指表現。

舉例來說，被點名制裁的中移動，目前佔恒指比重為2.33%，若未來恒指公司增加中移動比重，由於道富環球將不會有任何新投資，意味盈富基金不會對中移動增加比重，若中移動股價上升，相關升幅將不會全面於基金中反映。

他解釋，撇開政治層面考慮，可將道富環球的做法，想像成恒指公司將成份股「換馬」，過去有股份「染藍」後，股價有可能轉跌，同時亦有股份被剔除後，股價不跌反升，而今次被制裁點名的中移動、中海油及聯通皆為舊經濟股，若未來市場重點都是新經濟為主的話，舊經濟股或會落後。但他強調目前沒能力去進行預測，「但有呢個不確定性。」

早前有外電報道，美國正考慮投資禁令，包括騰訊（ 0700）及阿里巴巴（9988）等股份，一旦落實勢進一步影響盈富基金表現。雷志海表示，暫時未知悉美國候任總統拜登正式上台後，會否延續這項措施。若「打工仔」擔心盈富基金的投資將受地緣政治影響，而未能全面反映恒指表現而拖累投資回報，他建議考慮轉投其他基金。

他提到，在中美關係未見改善下，不少企業都將供應鏈轉移到亞洲其他市場，「亞洲第二啲國家或者受惠，未來幾年亞洲區都幾值得關注。」

BCT：「完全複製策略」變得不可行

BCT銀聯集團回復查詢時亦指出，盈富基金要繼續「完全複製策略」變得不可行，將導致追蹤誤差加大，意味着盈富基金的回報或跟恒指回報出現分別。

發言人指，部分強積金計劃均有投資於盈富基金，該公司的「BCT積金之選」計劃下的「BCT恒指基金」也是投資於盈富基金的聯接基金。按上述情況，可以預期有關基金的追蹤誤差將會加大。至於對基金表現帶來什麼影響，還需要一段時間觀察。BCT銀聯集團會與投資經理道富環球投資保持密切聯繫及溝通，以密切監察情況，並會適時向計劃成員提供相關資訊。