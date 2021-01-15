小米慘被列入美國黑名單　陳偉聰︰估值仍昂貴　不會一日跌完

路透社引述文件報道，任期剩餘不足一星期的特朗普政府，將小米集團﹙Xiaomi﹚（1810）等9間中國企業，列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，根據相關投資禁令，美國投資者需在今年11月11日前出售所持「黑名單」公司的股份。

小米集團今早開市低開11%，開報29元，但北水大舉買入，撐起股價曾回升至30.5元，中午收報29.1元，挫10.87%。半日成交226.05億元。

陳偉聰：股價一日難完全反映重大負面消息

uSMART盈立證券研究部總監陳偉聰表示，難預料最終相關禁令會否確實執行，但假設小米集團被納入美國黑名單，美資基金或相關ETF都要沽貨，指數亦可能需剔出該股，資金會持續流走，影響相當負面，股價不會一日完全反映。

他指，小米規模以及對於不同國際指數的佔比，都較騰訊（0700）和阿里（9988）差很遠，對美國金融體系影響較少，參考中移動（0941）及中海油（0883）列入黑名單後，股價都跌逾兩成，料小米或還有下跌空間。他又指，雖然特朗普任期進入尾聲，但即使拜登上場，美國國會對中企的戒心不會轉變，料短期內拜登不會立即調整特朗普任內手段。

至於現時是否低吸時機，陳偉聰指，華為旗下榮耀剛發布新手機，需關注對小米影響，而小米部分涉及金融科技的互聯網業務，亦面臨內地監管風險，以小米這間以硬件為主要業務的公司，目前市盈率估值近50倍，絕對不算便宜，估計其股價繼續會借勢調整。

易方資本投資總監王華則指，小米集團於美國並沒有手機業務，但短線投資情緒會受消息影響。