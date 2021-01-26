快手（1024）「街貨」極少　甲組人均或分不足0.1手　 要點認購？

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-01-26 14:17

新股熱潮又再現，快手（1024）勢吸引逾100萬人瘋搶，惟由於是次快手招股「街貨」極少，市場人士建議，投資者認購200手，並採取「全家總動員」模式。

快手今次招股貨源緊拙，計劃發售3.65億股中，公開發售僅佔2.5%，即公開發售部分只有913萬股，每手100股計，約9.13萬手可供分派。即使今次招股很有可能錄逾百倍超購，惟啟動回撥機制後，公開發售部分最多只有約2,191萬股，即整體供應僅21.9萬手，難以應付逾百萬人的龐大需求。

甲組分配或少於0.1手

市場估計，快手很有可能打破早前醫渡科技（2158）約117.4萬人認購的紀錄。假設快手認購情況與醫渡科技相若，即113萬人認購甲組、4.4萬人認購乙組，在快手甲乙兩組各分10.95萬手的情況下，即甲組（認購500萬以下）人均分配會少於0.1手，乙組（認購500萬元或以上）人均亦僅得2.5手。

計及乙組中後段和「頂頭槌飛」大戶分配更多貨，乙組頭亦很大機會只獲分派一手。而這只是假設快手認購反應與醫渡科技相若，如果反應更為熱烈，甚至追貼最終上市失敗的螞蟻集團，那分貨將進一步降低。

信誠張智威：每人認購200手

信誠證券聯席董事張智威認為，快手是本周新股首選，投資者可採取「全家總動員」策略，每人認購200手，其中一名成員「盡推」，甚至以乙組認購（認購多於500萬元）。至於本周其他新股，他笑言要看家庭實力，但強調「快手行先」。

耀才許繹彬：量力而為

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬則指，如投資者以孖展認購，建議認購約20手，「如果一向咁樣抽開，唔使突然改變方法。今次利息貴，如果乙組分貨少，有機會成本會打高30%至40%，係咪隻隻好似醫渡科技升一倍先，當抽獎心態，量力而為。」他說，耀才為快手預留500億元孖展，是否加碼，要視乎銀行取態，因銀行月尾額度較緊。