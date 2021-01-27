新股追蹤│微創心通醫療亦火熱　競爭對手不可小看

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-01-27 22:00

除了快手（1024）外，微創醫療（0853）旗下心通醫療（2160）招股反應亦同樣熱烈，暫錄得超額認購近150倍。

心通醫療招股至1月29日（星期五），計劃發行2.056億股，招股價介乎11.1元至12.2元，一手入場費約12,323元，預計於2月4日掛牌上市。心通醫療全球發行2.0562億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成。不過，認購倍數會觸發回撥機制，例如超購100倍或以上，公開發售部分的比例提升至5成，即1.0281億股。以現時招股情況計，香港公開發售的發售股份數目比例提升至5成的機會不少。

心通醫療主要從事研發、製造及銷售治療瓣膜性心臟病的器械業務。公司旗下的產品組合有3種產品已上市，分別為VitaFlow、Alwide瓣膜球囊擴張導管及Alpass導管鞘。

以公司發售價為每股股份11.65元中間價計，公司集資約22.5億元，其中30%將被分配予的核心產品VitaFlow II，包括其有15.6%用於VitaFlow II在中國、歐洲及其他新興市場進行的持續研發活動，14.4%將用於VitaFlow II在中國及海 外的持續銷售及營銷活動。

最快明年扭虧為盈

VitaFlow是首款使用牛心包作為瓣膜組織的產品。截至2020年7月31日，公司已售出601套，較2019年同期的271套大增。截至2020年7月底止，公司收入全部源自VitaFlow，收入錄得4,844萬元（人民幣，下同），較2019年同期的2,150.2萬元收入大增近1.25倍，虧損按年擴大至1.92億元，較2019年同期虧損為8,350萬元，而至去年底，公司權益股東應佔估計綜合虧損不超過4億元。

中金預料，心通醫療最快於明年錄得盈利，雖然心通醫療仍處於虧損狀態，但認為公司的產品管道可以為公司提供足夠的現金流，預料公司今年全年稅前虧損達7,100萬元，2022年全年業績可扭虧為盈，錄得達8,200萬元盈利，給予公司2021年估值介乎40億至50億美元（約310億港元至387.5億元）。如果公司以12.2港元上限定價，對應市值約為288.7億港元，潛在升幅約7.4%至34.2%。

競爭對手實力不容小覷

除VitaFlow外，啓明醫療（2500）的VenusA-Valve及VenusA-Plus、蘇州杰成的J-Valve，以及Edwards Lifesciences（美：EW）的SAPIEN 3亦已獲批在中國進行商業化。

行業之中，同為港股上市的啓明醫療最值得留意。啓明醫療去年在中國共完成約2,200台經導管主動脈瓣膜置換手術（TAVR），按年增長超過50%。在手術量排名前30的醫院中，啟明醫療市場佔有率達到89%，而這些醫院手術總量佔中國TAVR手術量的7成。

其中，可回收人工瓣膜系統VenusA-Plus在去年11月獲批推出市面，啟明醫療總經理訾振軍功不可沒。他是心臟科專家，既幫助VenusA-Valve及VenusA-Plus推出市面，而他更曾擔任微創醫療器械（上海）有限公司研發經理和先健科技（1302）的業務發展及策略規劃總監，研發能力不可小看。他「過檔」至啟明醫療，屬微創和心通醫療一大競爭對手。

此外，醫療器械的帶量採購對其產品價格的影響亦受市場關注。心通醫療透露，為了在中國TAVI市場獲得更大的市場份額，以及為了日後獲納入醫療保險報銷目錄而更好地定位的產品，VitaFlow的價格顯著低於在中國的競爭對手。故此，投資者要留意產品減價風險。