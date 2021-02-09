炒賣波鞋成風潮　StockX CEO教路咩款最有升值潛力

撰文： 鄺月婷 最後更新日期： 2021-02-09 16:32

近年炒賣波鞋風潮在香港興起，一些熱門炒款的波鞋隨時可賣到原價一倍以上，市面甚至還出現了炒鞋應用程式和炒鞋交易所，與股票市場十分相似。國際商品轉售平台StockX則是不少「炒家」會使用的網站，該網站內的貨品設有市場價格、交易量、貨品價格走勢圖等，讓「炒家」可以看準時機購買或競投商品。StockX行政總裁Scott Cutler表示，平台上Nike、adidas和Jordan是較受全球買家歡迎的產品品牌，而香港市場最暢銷的品牌為Supreme，在香港買家中，StockX的Supreme市場份額是美國的4倍。

Scott Cutler透露在加入StockX之前，他是一個收藏家，最喜歡的商品是Jordan 1 Dark Mocha。（受訪者提供圖片）

他教路人氣絕版的球鞋款會隨着時間的推移而升值，但這並不適用於所有品牌，不過就像Jordan及Yeezy等高需求品牌，或者是由知名品牌推出的聯乘作品，價格自然容易水漲船高。「這是取決於供應和需求，供應愈有限，轉售價值便愈高。」

疫情之下，宅經濟抬頭，人們紛紛轉為使用網購。StockX去年完成了超過750萬筆交易，總商品價值（GMV）達到18億美元，全球活躍買家按年增長了90％以上。Scott Cutler深信未來網購仍為大趨勢，平台並希望吸引更多Z世代成為其客戶，皆因這一代人是走在潮流尖端，購買力也不容小覷。同時，StockX視香港為重要市場，並在去年11月於香港設立亞洲區首個認證中心。「香港不僅是亞洲的金融中心，還是世界上最早的運動鞋交易中心之一，也是StockX增長最快的市場之一，2020年我們在香港的新賣家數量按年急升了近200％。」未來平台將會繼續擴大全球覆蓋範圍，亦會推出更多樣化的產品目錄。