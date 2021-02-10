宏利調查﹕近6成本港受訪者憂資產水平因疫情下降

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-02-10 14:54

宏利最新調查發現，亞洲各地已為應付疫情的長遠影響作出準備，而港人亦開始加強財務及健康管理，並較著重退休籌劃。

新一輪《宏利亞洲康健調查》的調查對象為亞洲區內，持有保單或未來六個月內擬購買保險的人士，為數約4,000人，其中約400人來自香港。

港人疫情下最關注健康及退休

面對2019冠狀病毒病，港人已著手提升個人整體健康。受訪港人中，77%表示有採取行動應對疫情，42%表示這些行動包括更有規律地做運動；約90%會自我監察健康狀況，而在受訪的四個已發展市場當中，港人最關注個人體重（62%）。

大部分港人（55%）亦表示繼2019冠狀病毒病疫情出現後，退休籌劃變得更為重要。港人對退休籌劃高度重視，與他們更關注個人資產狀況息息相關。在香港，59%受訪者表示擔心個人資產水平會因為2019冠狀病毒病疫情而下降。

宏利香港及澳門首席行政總監戴明鈞指出，宏利發現港人不僅對身體健康及財務管理有更長遠的打算，還會坐言起行。宏利作為康健專家，能以全方位方案為港人提供切合不同需要的支援，包括普受歡迎的自願醫保計劃以及危疾保障，並且透過ManulifeMOVE計劃以保費折扣鼓勵客戶投入健康活力生活。

港人對購買保險興趣增

除了加強健康和財務管理外，調查發現港人對購買保險的興趣有所增加。儘管香港保險滲透率高，仍有逾半（58%）受訪者表示有意在未來六個月購買新的保障。受訪港人尤其感興趣的是危疾、醫療及儲蓄產品。

超過三分一 （37%）受訪港人表示較喜歡使用手機應用程式等電子渠道管理保單，包括索償和付款。調查並顯示未來六個月有意購買保險的受訪者當中，77%已聯絡保險代理人。