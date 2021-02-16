港股牛年首日大漲573點　專家看高至38000點　板塊輪換揀兩類股

撰文： 區嘉俊 最後更新日期： 2021-02-16 19:00

內地休市，無阻港股牛年首日紅盤高開高收，恒生指數升573點，收報30746點，欠北水下，全日成交額仍錄2,198億元。全日升幅榜首五位都是舊經濟股，專家認為，板塊輪換會持續，料恒指將反覆向上，牛年有望衝高至38000點，並分別推介本地零售及收租股，以及內銀股。

舊經濟佔升幅榜頭五名

恒指升幅首五位都是舊經濟股，「三桶油」中石油（0857）、中海油（0883）、中石化（0386）分別升13.2%、9.5%及8.1%；憧憬初七起放寬社交限制措施，九置（1997）勁升近10%；下周開會傾會否派息的滙豐（0005）漲近8%。

新經濟股向下，騰訊（0700）和美團（3690）分別跌1.6%及1.3%，為表現最差藍籌；緊接是藥明生物（2269）跌0.3%，成為今日三隻逆市下跌的藍籌股。

個別板塊升勢亮麗，新能源及資源股方面，信義光能（0968）及福萊特（6865）同升逾6%；期銅創新高，刺激紫金礦業（2899）升17%、江西銅業（0358）升13%。內地春節票房火熱，貓眼娛樂（1896）升近一成；阿里影業（1060）狂飆35%。

滙豐（0005）初五全日升7%。（資料圖片）

李偉傑：市場氣氛逆轉 薦本地零售收租股

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，欠北水下，大市成交仍錄逾2,000億元，反映市場氣氛逆轉，足夠支撐不同板塊，令落後的傳統舊經濟股向上修復。他說，中美元首通電，中美關係趨緩，市場氣氛和諧，如美股未出現獲利回吐，港股可望短期衝上31000點樓上，並在上半年挑戰33000點。

板塊方面，他指，隨本地確診數字回落至單位數，及內地維持低確診數字，憧憬通關下，香港零售及收租股具值博率；惟對「三桶油」則存戒心，布油衝上60元樓上後，認為上望空間不高。

黃偉康：恒指看高至38000點

安里證券主席兼行政總裁黃偉康認為，恒指呈板塊輪換、反覆向上格局，新經濟股方面，市場憂慮騰訊員工貪污受查、阿里創辦人馬雲行蹤傳聞，對股價有所影響，料短期動力稍減，資金轉炒二、三線科技股、資源股、內銀股、內地券商股等。

黃偉康指，對恒指今年表現相對樂觀，即使經濟未完全復甦，在充足資金量推動下，相對落後的港股，有望在牛年挑戰新高。他指，北水復市後，港股未必維持如今日般的升幅，料在31000點仍會遇阻力，但相信短期有望破位，全年最高看38000點，較歷史高位再衝多一成。

板塊方面，他指上月內地新增貸款超預期，加上早前整頓一些網上貸款及支付平台，內銀貸款表現今年料向好，其中看好商業銀行如交行（3328）可跑贏內銀板塊。