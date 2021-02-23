財經評論│債息升股市受壓　重點關注今明晚鮑威爾言論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-02-23 21:53

美國10年期國債孳息率迫近1.4厘，創近一年高，野村表示，最壞情況是美債息升穿1.5厘，股市恐受難，屆時標普500指數料回調至少8%。

科技股未止瀉，納指昨晚跌2.5%，自高位14175點已跌4.5%，蘋果跌3%，Tesla跌8.6%，考驗700美元關口。資金「棄新從舊」，道指昨卻倒升，市場仍看好經濟復甦，是資金投資風格有所轉換。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑接受訪問時表示，「目前美債息處於一年高位，未來美債息料仍於高位運行，加上整體科技股始終早前累積不少升幅，預計科技股仍有一段時間和幅度的調整。」他又指，昨晚道指倒升收市，可見資金轉炒低殘落後股和通脹相關股。

港股力守3萬關，由一眾濠賭、本地地產股等撑市。溫傑指，資金由新經濟轉至舊經濟的輪動過程料持續，「市場進入業績期，舊經濟股業績改善可成為資金追入的原因，如果其業績好更是利好股價表現。相反，科技股業績早被市場所計入（price-in），股價亦短期難有大幅提振。」

中國方面，在農曆新年後，人行持續收水，上證及滬深300指數分別自高位跌3%及跌6.5%。人行上周及昨日分別收水3,400億元人民幣及400億元人民幣，今日才放水100億元人民幣。溫傑指，「農曆新年後央行收水並非一個好的訊號，雖說人行向市場說明應只看關注利率而不是人行操作數量，但明顯市場不賣帳，對人行收緊貨幣政策無所適從，並抱有懷疑」。

野村表示，最壞情況是美債息升穿1.5厘，股市恐受難，屆時標普500指數料回調至少8%。（Reuters）

野村：最壞情況是美債息升穿1.5厘 股市恐受難

美債息上升可預視市場看好經濟復甦、通脹預期升溫，但另一方面，債息高企令企業發債成本上升，令股市受壓。

野村發表計量報告表示，環球對沖基金過去一段時間拋售美國國債，情況直至10年美債息升1.3厘至1.4厘似是開始緩和，並預料此時美股只會適度回調。而推升債息主要來自再通脹交易（reflation trade）的遲來者，當中包括一些長線投資者及風險平價（risk-parity）基金。

值得留意的是，投機投資者已開始將沽空美債的淡倉平倉兼鎖定利潤，令沽空美債的獲利盤增加。事實上，大型基金先於其他投資者進入市場炒作再通脹交易，目前並已開始回補沽空美債的淡倉，同時似是自美債升穿1.3厘後就不再追沽美債。

不過，債息仍有上行空間，一旦如果市場認為環球經濟復甦情況勝過中美貿易戰的話，投資者再度拋售美債，將美債息推至超過1.5厘，屆時美股回調得更利害，標普500指數料回調至少8%，現時標普自高位下跌1.9%。投資者需留意市場對經濟復甦的預期情況。

關注鮑威爾言論

炒債的投機投資者率先鎖定利潤，其中一個原因乃是要觀望聯儲局動作。

美國聯儲局主席鮑威爾將於今、明晚分別出席參眾議院金融委員會的聽證會及聯儲局半年度貨幣報告發表證詞。市場關注與債息相關的言論，特別是聯儲局會否將轉買更長年期的債券，以壓低長債息上升，藉以減輕企業融資壓力。