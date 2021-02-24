會計師公會：加股票印花稅或增200億經常性收入　惟非長遠之計

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-24 16:27

財政司司長陳茂波新一份《財政預算案》中，推出多項措施，包括向合資格18歲或以上的永久性居民，以及新來港人士，分期發放5,000元電子消費券；上調股票印花稅稅率至買賣雙方各須支付0.13%，以及寬減多項稅收。

▼財政預算案2021 惠民措施懶人包▼

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據政府消息人士指，將於8月1日起上調稅項，預期全年帶來額外收入120億元，為自2001年減稅至0.1%後，再次調整該稅項。會計師公會會長鄭中正預計，上調股票印花稅可每年增加逾200億元的經常性收益，但認為股票印花稅非長遠及穩定稅收，又認為若果經濟好轉，應再檢視股票印花稅。

他強調，政府要全面檢視稅制。至於加股票印花稅對股市交投有多大影響，他指出港交所（0388）就新上市措施有不同諮詢，須綜合市場發展分析，難單憑加股票印花稅去估計。公會稅務師會執行委員會主席陳錦榮就補充，他個人認為加印花稅非長遠方案，但卻是短期內最快可以開徵的稅項，縱令交易成本上升，惟影響唔大，投資者不會因此卻步。

鄭中正（中）預計，上調股票印花稅可每年增加逾200億元的經常性收益。（資料圖片）

鄭中正表示，公會認同《財政預算案》要以審慎理財為原則，可是亦有部分做得不好。

好的方面是政府有聽到公會的要求，市民派電子消費券，不好的地方，則如未有詳細說明未來應如何探討擴闊稅基等問題。

他又指，受疫情影響，過去一年推出防疫抗疫基金的措拖下，庫房收入減少，「唔派現金是理解」，公會樂見消費券措施，相信可更針對地幫助受影響行業，及產生乘數效應，惟政府認考慮更多行政費用問題，及如何方便長者使用。