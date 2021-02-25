滙豐斥逾35億美元擴亞洲財管團隊研新產品　未來5年聘5千前線專才

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-02-25 11:51

滙豐宣布，計劃未來5年斥資逾35億美元加快亞洲財富管理及個人銀行的業務增長，銳意成為區內首屈一指的財富管理機構。

滙豐指，投資主要用作擴充財富管理團隊，增加香港、中國內地和新加坡的分銷能力；提升整個亞洲的數碼財富管理能力及平台；以及開發新產品，為整個客戶群帶來獨特財富體驗，特別是對高淨值和超高淨值客戶。

滙豐財富管理及個人銀行業務全球行政總裁馬勵濤（Nuno Matos） 表示，目標於2025年或之前，成為亞洲首屈一指的財富管理公司，有信心可達到此進取的目標，而該行的財富業務正不斷壯大。他又指，憑着新投資，滙豐在亞洲管理的資產增長速度將快過市場平均水平，從而增加財富業務對財富管理及個人銀行業務總收入的貢獻。

馬勵濤表示，滙豐目標於2025年或之前，成為亞洲首屈一指的財富管理公司。（機構提供）

內地已聘逾200財富顧問

該行計劃未來5年內招聘5,000多位前線財富管理專才，包括客戶關係經理、投資顧問和專家等，為香港、新加坡和中國內地的卓越理財、尚玉及私人銀行之富裕、高淨值及超高淨值客戶提供更強大支援。當中包括計劃聘請多達3,000位財富規劃顧問，拓展集團在中國內地新推出的流動財富規劃服務。該項目於去年年中推出，旨在接觸身處分行網絡以外的新客戶。迄今為止，該行在上海、杭州、廣州和深圳共有200多位新財富規劃顧問。

該行稱，於本港已穩居財富管理機構的榜首，保險業務位列第二位，未來將繼續在港進行大規模投資。把握機遇協助區內的富裕和高淨值客戶透過大灣區的理財通計劃，從而獲得更多種類的財富管理方案，令投資更趨多元化。

該行將加大於科技的投資，為所有客戶群建立數碼化理財規劃平台，並且在流動理財內添加財富管理方案及財富遠見，優化該行大中華區的保險「健康與保健」平台，以及為私人銀行業務建立單一的核心理財平台。同時，將運用集團內環球市場業務的專門知識，為尚玉及私人銀行客戶提供定制的理財產品，增強其資產管理能力，在另類投資、環境社會管治及股票領域提供一流且深受信賴的產品。私人銀行業務的超高淨值策略將專注於亞洲和中東地區提供專門的客戶支援，並且致力加強新加坡、瑞士、英國、美國和海峽群島作為記賬中心的功能。

亞洲增長機會矚目 客戶對財富多元化需求增

滙豐合共1.6萬億美元的財富結餘中，近一半來自亞洲，相當於集團財富管理收益的65%。滙豐財富管理及個人銀行亞太區主管欣格雷（Greg Hingston）表示，亞洲蘊含極為矚目的增長機會，客戶對財富多元化的需求有增無減。作為亞洲第二大的國際財富管理機構，滙豐正運用本身在保險、資產管理和環球市場業務的優勢，拓寬及提升其產品方案。在致力吸納新客戶的同時，亦會加強與商企客戶的聯繫。於2020年，私人銀行業務有超過60%的淨新資金來自該行的環球銀行及工商金融業務。

欣格雷表示，亞洲蘊含極為矚目的增長機會，客戶對財富多元化的需求有增無減。（機構提供）

該行將加大於區內各地的投資，當中以中國內地和新加坡尤為顯著。欣格雷表示，未來5年，計劃將中國內地的私人銀行業務擴展至10個城市，並且將中國內地和新加坡的尚玉客戶數量增加一倍以上。印度方面，目標是成為該國非居民首選的外資銀行。此外，滙豐亦會擴大於中國內地、印度及馬來西亞的資產管理能力。