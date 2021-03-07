SPAC圈錢成風　能圈出個未來？ ｜大盤漫談．伽羅華

撰文： 伽羅華 最後更新日期： 2021-03-07 10:00

去年全球為抗疫救市，祭出金融海嘯以來最寬鬆的貨幣政策及積極的財政政策，在游資泛濫下，造就新一輪的新股圈錢狂潮。傳統IPO是先有項目才籌資，但如今圈錢人已急不及待，先籌資再物色收購目標。只要各國不大幅收緊銀根，預計這類通過特殊目標收購公司（SPAC）的圈資工具將繼續受今年投資市場的熱捧。

SPAC沒有任何業務，是名副其實處理現金的殼公司，又被稱為空白支票公司（Blank Check Company）。SPAC通常由互惠基金、對沖基金、知名投資人發起，這些可泛稱為殼公司的「發起人（Sponsor ）」，他們通過發行普通股與認股期權組合給市場投資者，然後在納斯達克或紐交所上市集資。簡言之，SPAC上市唯一作用是併購合適的初創項目，讓被併購一方能「借殼」上市。

《阿甘正傳》戲中膾灸人口的一句台詞：Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get。同樣，投資人參與SPAC時，對未來收購項目只知一鱗半瓜，實際是押注發起人勾劃收購計劃的願景，以及其在行內的聲譽，即是講個「信」字。

投資人玩SPAC 因「信」發起人

SPAC去年能夠在美大行其道，市場資金多是其中因素，二是SPAC非常適合新能源、新材料、生物科技、電子支付、資訊及太空科技等快速更新換代的行業領域，去年正值上述產業因各種因素出現爆炸性增長的時機，例如疫情帶動生物科技的研發，電動車的網聯化及自動駕駛則帶動5G及人工智能科技的提升，這些初創項目在在需財，與SPAC物色項目的初心一拍即合。

據Statista數據顯示，去年通過SPAC借殼上市籌集830.4億美元，不但佔去年美國IPO集資總額近半，並且高於之前10年的SPAC籌資總額。當大家以為去年SPAC表現是最風光一年，但今年頭兩個多月，SPAC集資額已高達732億美元。按這樣速度，SPAC今年籌資額似乎較去年高6倍多。

李澤楷與Paypal的傳奇創辦人Peter Thiel迄今在美已成立BridgeTown I & II，據報正部署第三家SPAC。（資料圖片）

據報導，法蘭克福、倫敦、新加坡及香港均研究引入SPAC的上市機制，希望在這圈錢遊戲分一杯羹，似乎這股全球風潮已由美國吹至其他金融重鎮。

香港為加強國際金融中心地位，早前證監會和港交所向香港金融領導委員會便簡介有關SPAC在環球金融市場的最新發展。香港大伽如長和系創辦人李嘉誠及鄭氏第三代鄭志剛都覬覦SPAC上市的可行性，而李嘉誠次子李澤楷與Paypal的傳奇創辦人Peter Thiel迄今在美已成立BridgeTown I & II，據悉正部署第三家SPAC。

港研引SPAC機制 其他金融重鎮亦步亦趨

一隻SPAC的誕生，至發起人物色合適的潛在購併對象，再到雙方公司達成最終協議，絕對需要時機及運氣，所以成功圈錢只是發起人完成的部分任務，能否物色獲投資人滿意的併購對象，才是關鍵，所以發起人會設法取得投資人在股東大會支持併購方案。待併購通過，部分投反對票的投資人可連本（每股10美元）帶利離場，整個操作較傳統IPO更能體現股東民主的理念。

一言以蔽之，SPAC能否成功，重中之重是發起人（類似傳統IPO的保薦人）素質，發起人前期投入真金白銀不多，而且普遍不支薪水，若發起人成功併購合適項目並將之上市，一般可獲得完成交易後的SPAC最多兩成股權。萬一失敗，損失的不僅是SPAC的潛在豐厚利潤和發起人的兩年時間心血，而且讓整個團隊的聲譽受損，今後SPAC的集資活動便難有願意被鎖兩年資金的捧場客。

財政司司長陳茂波早前表示，政府已要求港交所及監管機構研究推動特殊目的收購公司（SPAC）在香港上市。（資料圖片）

所以，投資人決定是否參與SPAC，很大程度視乎誰是SPAC的發起人，不難解釋為何同樣是未知收購對象的SPAC，有些可以籌資高達40億美元，例如Pershing Square Tontine（PSTH），而一般SPAC只能籌資數億美元，這與PSTH發起人為對沖基金經理Bill Ackman不無關係，投資者參考他以往的選股紀錄，押注Ackman敏銳的市場觸覺及知名度，末才能讓PSTH創下迄今SPAC最大的集資紀錄。

當發起人成立SPAC後，管理團隊有兩年時間物色併購目標，兩年期過去，併購便宣布失敗，投資人可以連本（每股10美元）帶利離場，意即SPAC的包底價為10美元。

高追SPAC風險高 10美元包底價

SPAC本質上是殼股，但它是新成立、乾淨的「殼」，而借殼上市的「殼」多為經營不善的問題而放售，極有可能存在隱藏的或然債務、法律糾紛等風險，而且SPAC的發起人要待公司完成併購後才能有實質回報，所以大都會全力以赴，以取得大部分投資人支持為終極目標。

相比傳統IPO，SPAC上市有時間短、費用低的優點，而且因為擁有併購目標和上市特性，SPAC併購的估值往往較私募投資為高，很多機構投資者在SPAC的殼股上市時就已經會認購其股票，這些「基投」會全程高度關注SPAC選擇的實體公司併購對象，所以融資也相對確定。

值得一提的是，一般SPAC股價由上市起步的10美元開始，隨著收購進度的消息面不斷波動。根據Spacinsider.com數據，愈接近兩年期限末，任何風吹草動的消息，都讓SPAC股價大幅炒作，而此時波動程度最易令投資者中伏。按統計資料，SPAC圈錢是高效的融資工具，但收購項目後SPAC的股價回報並不突出，表現甚至跑輸傳統IPO。可能是股價偷步炒得太高所致，去年投資回報轉好亦是與大市同步而已，所以高追SPAC是高風險的操作，若SPAC偏離10美元太高，投資者入市便要小心。