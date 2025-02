高盛上調對今年底金價預測至每盎司3,100美元。



該行於周一(17日)將2025年年底的金價預測目標價,從每盎司2,890美元上調至每盎司3,100美元。該行預期﹕「央行需求的結構性增長將在年底前使金價上漲9%,再加上隨着基金利率的下降,ETF 持倉量將逐步增加。」

高盛補充說,假設不確定性減少,這應該會超過投資者定位正常化帶來的阻力。然而,如果包括關稅擔憂在內的政策不確定性仍然很高,高盛認為,由於投機性定位的延長,黃金有可能在年底前飆升至每盎司3,300美元。該行還將央行需求假設從之前預計的每月41噸上調至50噸。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo