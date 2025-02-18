富衛集團任命新董事會成員　今日起生效

富衛集團今天宣布委任韋安祖、梁家駒和狄麗詩（「Laura Deal-Lacey」）為董事會新成員，同時宣布孫寶源卸任董事會職務，自2025 年 2 月 18 日起生效。



富衛集團董事會現由 13 名董事組成，包括 2 名執行董事、2 名非執行董事及 9 名獨立非執行董事。

富衛集團董事會主席馬時亨表示，十分歡迎韋安祖、梁家駒和狄麗詩加入董事會，共同引領富衛在亞洲十個市場的管治和發展。新任命令董事會更趨多元化，並注入了豐富的亞洲業務經驗，這對實現富衛為大眾創造保險新體驗的願景至關重要。

韋安祖（BBS, MBE, JP）將為董事會注入豐富的專業服務與企業管治經驗。他於2023 年 9 月前出任畢馬威香港特別行政區首席合夥人及畢馬威中國副主席，並於截至2024年9月前擔任畢馬威資產管理全球主管合夥人。他於1987 年在英國開始其職業生涯， 其後於1991 年移居香港。在其長達37年的職業歷程中，他為不同亞洲和中東地區的上市公司和金融機構的董事會和審計委員會提供諮詢。他於2017年至2020年出任香港交易所上市委員會主席。韋安祖現正擔任香港董事學會理事會成員及香港金融發展局副主席。此外，他亦是香港會計師公會資深會員，以及英格蘭及威爾士特許會計師公會的資深會員兼理事會成員。

梁家駒在亞洲保險業擁有逾40 年的執行和非執行董事經驗。他自2004年至2013年在平安集團歷任要職，包括出任中國平安人壽保險公司董事長兼行政總裁。此前，梁家駒於1996年至2003年擔任保誠集團大中華區執行總裁。他亦曾就職於台灣南山人壽，離職前職位為總經理。

狄麗詩具備豐富的國際商業經驗。她在 2013 年起加入全球知名的金融智庫米爾肯研究院，現任執行副總裁，負責管理橫跨四大洲的全球團隊。她在 2016 年加入富衛新加坡董事會，目前擔任主席職位。此外，狄麗詩亦是新加坡管理大學沈基文金融經濟研究所顧問委員會的成員。她持有哥倫比亞大學理學碩士學位及法國歐洲工商管理學院的公司管治國際董事證書。