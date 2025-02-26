彭博︰滙豐精簡架構　部份亞洲市場主管須身兼兩職

滙豐 （0005） 正推進重組計劃，《彭博》引述滙豐一份內部備忘錄指，滙豐在精簡管理層架構的同時，將賦予一些較小型的亞洲市場主管更多職責。



備忘錄顯示，自3月1日起，Peter Kim除擔任滙豐南韓業務行政總裁，同時會出任銀行業務主管；顏韋添（Tim Evans）則在越南擔任同樣的雙重職務。Omar Siddiq、Adam Chen及Giorgio Gamba將分別在馬來西亞、台灣和泰國擔任雙重職務。

備忘錄又顯示，在中國、印度和新加坡等重點市場，滙豐分別任命唐臻怡、Ajay Sharma和Gilbert Ng為銀行業務主管。

將任命新國際市場銀行業務主管

另外，滙豐將新任命一位新的國際市場銀行業務主管，負責孟加拉、印尼、毛里裘斯、菲律賓、斯里蘭卡、泰國和越南的業務。

滙豐發言人證實，上述的職位變動可創建一個更簡單的組織架構，從而為客戶提供更優質的服務，並旨在加快執行集團的戰略目標。

報道引述消息人士指，部分商業及環球銀行業務的員工申請了這些職位，但最終落選。