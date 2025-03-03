滙豐慶成立160週年　中環總行設打卡位送16萬獎賞錢珍藏版八達通

滙豐今日慶祝成立160週年，特意在中環總行大廈的地面廣場設置「滙豐香港盛演世界160年」主題裝飾，與香港市民一起穿梭滙豐跨世紀發展。由今晚起至年底，滙豐總行外牆螢幕並將播放展示歷代總行面貌的全新燈光匯演。



滙豐自1865年3月3日於中環皇后大道中一號的總行現址開業以來，一直以港為家。為隆重其事，滙豐今天為「滙豐香港盛演世界160年」主題裝飾主持啟動禮，向各界展示滙豐盛演世界160年，成為領先國際金融機構的多個里程碑。此外，地面廣場亦設有其他「打卡位」，包括拱形霓虹燈「時光隧道」，以及「巨型生日蛋糕裝置」，歡迎市民由即日起至3月28日期間到來參觀。

啟動儀式由滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建及羅銘哲，以及滙豐香港區行政總裁林慧虹主持。林慧虹表示，滙豐於香港成立160年，不斷追求創新和進步，無論順境逆境，始終堅守宗旨，為客戶開拓各種機遇，為社會帶來正能量。滙豐與香港這個國際金融中心並肩成長，能為香港作出貢獻，感到十分自豪。滙豐將舉辦一連串活動，包括藝術及體育盛事、滙豐全球投資峰會、滙豐香港社區節，以至為客戶及員工而設的特別節目，與各界共同慶祝160週年。

中環總行設大型「滙豐香港盛演世界160年」主題裝置邀請市民打卡

現時的滙豐總行大廈已是第四代建築。當年（1985年）由知名英國建築大師Norman Foster設計，落成時更為當時全球最昂貴的建築物。總行正門前的一對銅製獅子雕塑更是中環的重要地標。

滙豐特別安排在地面廣場設置三個「打卡」位，分別是：1）面向皇后大道中的拱形霓虹燈「時光隧道」、2）帶大家穿梭滙豐160年歷史的大型「連動機關」，以及3）登上三樓分行大堂的扶手電梯旁邊的「巨型生日蛋糕裝置」，裝置底層更設有大屏幕展示員工分享的滙豐故事及祝福字句，突顯滙豐與香港的連繫。

徵集回憶有機會贏取總值$160,000獎賞錢或160週年珍藏版八達通卡

「連動機關」是一台由多件精細機械裝置組合而成的魯布·戈德堡機械（Rube Goldberg Machine）。參觀者只需投入一個「香港壹圓」硬幣，便會啟動全程運行時間約160秒的機械裝置。裝置內的小圓球由80年代滙豐推出全港第一台自動櫃員機（當時稱易通財）開始，引領大家從滙豐創辦人湯馬士·修打蘭爵士 (Thomas Sutherland) 的書枱，隨著時間軌跡，穿過兩尊極具標誌性且富歷史意義的銅獅史提芬（Stephen）與施迪（Stitt），探索滙豐過百年的里程碑，當中包括六角形標誌的誕生、鈔票設計的演變、銀行從人手操作步向電子化服務的蛻變等關鍵時刻。

由即日起至3月12號，滙豐誠邀全港市民分享與滙豐的點滴趣事和回憶，並以抽獎形式送出總值$160,000「獎賞錢」（名額：10位），或滙豐160週年珍藏版八達通卡（名額：100位）。