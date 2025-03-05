2月強積金人均賺約6700元　中港股市利好下年初至今累賺逾萬元

GUM數據顯示， 2月GUM強積金綜合指數上升2.4%，當中股票基金指數上升3.8%，混合資產基金指數上升1.8%，固定收益基金指數上升0.5%，強積金成員於2月份人均賺6,756港元。



另外，據積金評級數據顯示，儘管美國股市回調，強積金在今年初仍保持積極勢頭，2 月投資收益約 2.44%，使年初至今的收益達到約 4.09%。按金額計算， 2 月投資收益約為 321 億港元，即每人平均賺約 6,700 港元，令年初至今投資收益上升至約 529 億港元，即人均賺約 11,000 港元。



資料來源：GUM

強積金過去9 次在首兩月錄正回報6 次全年均錄得正回報

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金歷史數據顯示，成員可以對 2025 年保持審慎樂觀，期待這會是好的一年。強積金過去有 9 次在 1 月和 2 月份同時錄得正回報，其中 6 次全年均錄得正回報，平均全年回報率約為 14%，14% 的全年回報率在強積金年度回報排行榜中排名第六。

中港股市在 2 月份領漲，中港股票基金單月回報率約為 10.83%，為該資產類別自強積金推出以來第十佳的單月回報。2 月本地股票基金跑贏美國股票基金約達 13.53%，是自強積金推出以來本地股票基金跑贏美國股票基金的第三大表現差距。

中港股票基金2月回報率逾 10%

計入 2 月供款後， 2 月底強積金總資產再創歷史新高，估算約為 1.352 萬億港元，較 1 月底增加約 356 億港元，年初至今增加約 607 億港元，是自強積金推出以來的最高總資產值，相當於每名成員平均賬戶結餘約 282,000 港元，較 1 月底增加約 7,400 港元，年初至今增加約 12,700 港元。

GUM常務董事陳銳隆指出，Deepseek的出現令市場重新審視中國科技類公司自給自足的能力，令中港股市出現價值重估。美國消費數據疲弱令市場憂慮經濟增長放緩，使估值較高的美股下挫。地緣政治方面，俄烏戰爭和談進程峰迴路轉，美烏原定簽署的礦產協議告吹。特朗普上任僅兩個月，即在外交與內政領域連番出擊、密集佈局，其迅捷行動將繼續加劇市場波動。

多元化投資可以減少不確定性

就資產配置方面，GUM策略及分析董事雲天輝指，強積金作為長線投資，面對近年投資市場波動劇烈，成員可適時善用「投資組合再平衡法」(Portfolio Rebalancing)，調整升幅或者跌幅過多的資產比重，讓整體組合保持於適合自己的風險水平的比例。

叢川普表示，多元化投資可以減少不確定性。積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金，投資於廣泛的資產類別，而預設投資策略亦提供自動降低風險機制，是減少不確定性的理想選擇。因此，DIS 基金仍然是積金評級向 479 萬名強積金成員投資選擇建議的首選。