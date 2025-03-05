金管總局：引導銀行保險資金投資科技　長期改革試點批出600億元

兩會召開中，國家金融監管總局局長李雲澤表示，新質生產力的核心要素是科技創新。中國融資結構長期以間接融資為主，因此需要積極穩妥引導銀行保險資金投早、投小、投長期、投硬科技，並將開展科技企業併購貸款試點，考慮將併購貸款佔併購資金的比例上限提高到80%。



考慮將併購貸款佔併購資金的比例上限提高到80%

他又表示，進一步擴大金融資產投資公司股權投資試點區域，允許更多金融機構參與。同時，加大力度推進保險資金長期投資改革試點，在前期試點規模超過1000億元(人民幣，下同)的基礎上，昨日批復再新增600億元。

《中國銀行保險報》報道指，當局近期再次批覆5家保險公司開展長期投資改革試點，規模合共600億元人民幣。5家險企包括人保壽險、中國人壽、太平人壽、新華人壽、平安人壽。

金融監管總局並發布《關於進一步擴大金融資產投資公司股權投資試點的通知》，將金融資產投資公司股權投資範圍擴大至試點城市所在省份。同時，支持符合條件的商業銀行發起設立金融資產投資公司，且支持保險資金參與金融資產投資公司股權投資試點。

擴大金融資產投資公司股權投資範圍 支持保險資金參與

《通知》明確，相關基金可以在試點城市所在省份範圍內進行股權投資，有利於擴大基金的項目支持範圍，吸引帶動更多社會資金參與基金募資，降低基金運作成本，提升運作效率。

此外，《通知》亦明確，支持保險資金依法合規投資金融資產投資公司通過附屬機構發行的私募股權投資基金、金融資產投資公司發行的債券或者參股金融資產投資公司，有利於發揮保險資金長期投資優勢，拓寬股權投資試點資金來源，進一步豐富科技企業多元化融資體系。