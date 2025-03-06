長和沽港口「神操盤」　三大特色　誠哥智慧再㫒華｜拆局

薑，確實愈老愈辣！人稱「超人」﹑年過96歲的李嘉誠（誠哥），再做一單千億「神刁」。日前長和（0001）宣布以逾千億元出售中港以外碼頭業務，當中包括位於巴拿馬運河兩端的碼頭，金額已等於長和總市值！



誠哥「做刁」，公司賺大錢未必是新聞，但今次生意對手卻「非比尋常」。表面上是美資基金貝萊德領頭的財團，但種種跡象顯示，美國總統特朗普才是背後話事人。對手如此「猛料」，誠哥卻能善價而沽，一如他的重臣、長和聯席董事總經理陸法蘭所描述，這項交易「是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果」。事件再一次反映，誠哥在國際舞台的影響力，以至其高超的政治及商業智慧。



2025年3月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發表第二任期首個國會演說。（REUTERS）

特朗普明言收回巴拿馬運河 埋賣碼頭導火線

說誠哥千億賣產「低調」，所言不虛，事關外界一直没有風聲傳出，長和股價亦一直跑輸大市，且交易由決策到落實，相信不是精心部署。

為何這樣說？外界大多相信，誠哥今次決定賣碼頭，與特朗普決明言收回巴拿馬運河有關，距今不過3個月時間。翻查資料，特朗普去年11月初勝出美國大選﹑尚未再度入主白宮，開始大力表示要控制歐洲的格陵蘭，以及位於中美洲的巴拿馬運河，甚至為求達到目的，不排除動用武力。

2024年8月12日，新加坡馬士基金牛座（MAERSK TAURUS）貨櫃船通過巴拿馬運河的科科利船閘（Cocolí Locks）的擴建河道。（Reuters）

為何特朗普政府如此看重前述兩個地點？只要打開世界地圖，便可明白特朗普為合對格陵蘭及巴拿馬運河高度關注。格陵蘭位處於美洲及歐洲中間，兼且在北極圈範圍內，對美國而言具有高度戰略價值。事實上美國在格陵蘭早已有軍事基地，正反映出其重要性。為求得到格陵蘭，更因此與盟友之一的丹麥發生爭拗，因為丹麥正是格陵蘭的宗主國。

巴運馬運河同為美國的戰略重地。該運河為美洲東西兩邊的貿易及運輸的咽喉，美國更是運河最大用家。於2024年，美國船舶對運河的使用量佔比高達75%，遠高於第二大用家﹕中國（佔比21%）。加上該運河於百年前由美國斥資7億美元﹑以及投入大量人力興建，並且多年來對該運河有「話事權」。

巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

既然特朗普主張要讓美國重新強大起來，格陵蘭及巴拿馬運河看來已是其「囊中之物」。格陵蘭在丹麥的強烈表達意見後，特朗普政府暫時「放軟手腳」，但對巴拿馬運河一直保持強硬態度。國務卿魯比奧上任後首個外訪地點就是巴拿馬，並在運河區一帶視察，可見特朗普政府對運河主權重視程度。

中美洲多國一向以美國馬首是瞻。特朗普多次發聲後，巴拿馬政府即時採取行動，對長和旗下負責營運巴拿馬運河碼頭的公司進行審計，另有當地律師表示對碼頭營運權入稟法院云云。反映出面臨多方壓力後，巴拿馬政府亦即時採取行動，更宣布退出「一帶一路」。

碼頭業務佔長和EBITDA約15% 惟作價卻等於集團市值

誠哥縱橫國際商海數十載，自然對美國政府及巴拿馬政府的行動「心神領會」。雖然《華爾街日報》曾有報道，長和有意透過法律手段處理巴拿馬運河碼頭問題，但是碼頭業務只是長和旗下眾多業務中一項，未必值得「對簿公堂」，何況對手是政府。

據摩根大通在2月初時發表的報告指出，港口業務的EBITDA，為長和整體EBITDA約15%，單計巴拿馬碼頭的貢獻就更少，佔整體EBITDA約1%。就算要退出有關業務，對長和生意影響應該可以逐步消化，不過最大問題作價如何？

長和保留在香港及內地碼頭業務。(資料圖片)

如同眾多大型基建項目，碼頭業務屬大型固定投資項目之餘，並且具高戰略性。因為在戰事，商用港口即時可以變成軍港，利用有關碼頭裝卸戰略物資。在特朗普高舉美國利益優先的前題下，就算誠哥想將位於巴拿馬的碼頭出售，亦要物色到合適的對手。有合適對手之餘，亦要做到「價靚」﹑以及在短時間內落實交易。前者是因為要向股東負責，至於後者，在目前地緣政局下，並不難理解。

所以當在周二晚長和公布﹑由美資貝萊德牽頭的財團收購有關碼頭業務時，兼且作價高達千億元時，自然獲得外界掌聲，翌日公司股價單日飆升22%。目前該公司最新報51.9元再大升10%，兩日累升34.3%，就是最佳證明。

貝萊德以142億美元收購長和持有的和記港口80%權益。而長和港口業務資產值在2023年為126億美元，反映出交易存有溢價。同時和記港口將償還長和的股東貸款，讓長和在整宗交易收回190億美元現金，約1,477億元。當交易尚未公布時，長和於周二收市價為38.65元，市值為1,480億元。即一單交易收回的資金等同整間公司市值，自然是「靚價」。大行晨星更預期，長和有機會在交易完成後向股東派發每股25元股息。

找美資財團接貨 獨留中國資產

除了賣個好價錢，找來美資基金貝萊德領頭的財團買起中國以來的碼頭資產，也是心思之作，同時料想此等世紀大刁誠哥定有參與。據《金融時報》報道，今次談判由誠哥親自領軍，其長子兼長和主席李澤鉅與買家磋商。作為全球最大資產管理公司，貝萊德實為最適合買家之一，更何況該公司主席Larry Fink能夠與白宮聯絡，反映出其實力。據《彭博》報道，貝萊德知悉特朗普要「收回」巴拿馬運河，Larry Fink致電予白宮表示有意收購巴拿馬運河兩岸碼頭，屆時美國便毋須透過武力手段得以控制碼頭。

2025年3月4日，華盛頓國會大廈，美國總統特朗普（Donald Trump，左一）在國會聯席會議上發表講話，副總統萬斯（ JD Vance，中） 和眾議院議長約翰遜（Mike Johsnon，右一）向特朗普鼓掌致意。（Reuters）

當交易公布後，特朗普便於美國國會聯席會議上發言時指出，貝萊德購入兩個碼頭是美國收回運河向前邁進的一步，言下之意，功勞歸他。

另一方面，要留意今次交易中有一項巧妙安排，長和向有美資背景的貝萊德出售多個地區碼頭業務，卻保留位於內地﹑深圳及香港的碼頭業務，這樣安排可謂「既順得哥情亦得嫂意」。

早已退出部份碼頭業務

雖然長和擁有眾多業務，退出中港以外碼頭業務難免讓外界感到意外。在1980年代誠哥入主和黃後，本港及海內外碼頭業務，是其著力拓展的業務之一，碼頭業務更是讓誠哥成為國際級富豪的台階。不過擁有高度政治及商業觸角的誠哥，亦明白到碼頭業務具有相當容易受政治環境左右，因此不時為碼頭業務引入新投資者，如新加坡PSA便是和記港口股東。另於2011年分拆和記港口信託於新加坡上市，套現520億元。以及於2014年及2024年分別將亞洲貨櫃碼頭6成股權，以及2個泰國碼頭售予中資。種種舉動反映出長和早已碼頭業務套現。至於沽出碼頭業務後取得的資金後，無寶不落的誠哥會再作哪些新押注？實令人期待。