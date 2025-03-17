國統局︰今年首2月CPI按年跌0.1%　核心CPI按年升0.3%

國家統計局公布今年首2個月全國居民消費價格（CPI）按年下降0.1%，其中1月份上漲0.5%，2月份下降0.7%。



分類別看，1﹑2月份，食品煙酒價格按年下降0.7%，衣着價格上漲1.1%，居住價格上漲0.1%，生活用品及服務價格下降0.9%，交通通信價格下降1.6%，教育文化娛樂價格上漲0.6%，醫療保健價格上漲0.4%，其他用品及服務價格上漲5.9%。

在食品煙酒價格中，鮮菜價格下降5.5%，糧食價格下降1.4%，鮮果價格下降0.6%，豬肉價格上漲8.8%。扣除食品和能源價格後的核心CPI同按年上漲0.3%。從按月走勢，1月份，全國居民消費價格上漲0.7%，2月份下降0.2%。

2月城鎮調查失業率按月升0.2個百分點

另一方面，今年1﹑2月份，全國城鎮調查失業率平均值爲5.3%。2月份，全國城鎮調查失業率爲5.4%，比上月上升0.2個百分點。本地戶籍勞動力調查失業率爲5.6%；外來戶籍勞動力調查失業率爲5.0%，其中外來農業戶籍勞動力調查失業率爲5.1%。31個大城市城鎮調查失業率爲5.2%。全國企業就業人員周平均工作時間爲47.1小時。