杜拜去年吸綠地外資逾千億創新高　連續第四年被評為FDI首選地

根據英國「《金融時報》fDi Markets」的數據，杜拜連續第四年被評為全球綠地外國直接投資（FDI）項目首選目的地。2024年，杜拜吸引的外國直接投資資本估計達523億迪拉姆（142.4 億美元，約1,110.72億港元），較2023年的392.6億迪拉姆（106.9億美元）增長33.2%，這是自2020年以來該酋長國單一年份錄得的最高外國直接投資額。



去年吸引綠地FDI按年增33.2%至1110億港元

2024年，杜拜吸引了創紀錄的1,117個綠地外國直接投資項目，這是其歷史上的最高數字。根據杜拜經濟旅遊局的《杜拜外國直接投資監測報告》，杜拜在吸引外國直接投資方面還達成了一個具有歷史意義的里程碑，共宣布了1,826個外國直接投資項目，比2023年的1,650個項目增加了11%。這是該酋長國有記錄以來宣布的外國直接投資項目總數最高值。2024年，通過外國直接投資共創造了約58,680個就業崗位，比2023年的44,745個就業崗位增加了31%。

杜拜王儲、阿聯酋副總理兼國防部長、杜拜行政委員會主席穆罕默德·本·拉希德·阿勒馬克圖姆（Mohammed bin Rashid Al Maktoum）殿下表示，杜拜之所以能在全球投資領域脫穎而出、成為領跑者，是受到了阿聯酋副總統兼總理、杜拜酋長謝赫・穆罕默德・本・拉希德・阿勒馬克圖姆（ Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ）殿下高瞻遠矚的領導的鼓舞和指引。

目標2033年成為全球三大經濟體之一

「杜拜能夠穩步鞏固其作為全球外國直接投資首選目的地的地位，這體現了它致力於為全球投資者提供非凡價值的決心。杜拜連續第四年被評為全球吸引綠地外國直接投資的第一大目的地，這證明了它不僅有能力為持續快速增長設定新的全球基準，還能根據國際市場的變化不斷完善其投資方案。這一成功源於一個與經濟和技術變革同步的戰略願景，契合了杜拜經濟議程 D33 的宏偉目標，即到 2033 年使該酋長國的經濟規模翻一番，並將其打造成全球三大經濟體之一。」

殿下進一步表示：「在關鍵領域的最新外國直接投資排名，標誌著杜拜發展進程中的又一個重要里程碑。即使在其他地方面臨經濟逆風的情況下，杜拜仍繼續成為吸引全球投資、企業和人才的磁石，提供穩定性、世界一流的基礎設施和充滿活力的商業環境。我們將繼續致力於培育創新文化、增強經濟競爭力，並打造一個卓越的生態系統，使企業和投資者能夠實現增長和繁榮。在我們大膽願景的驅動下，我們堅定地加強杜拜作為未來之城和全球最具智慧的人才及最具開拓性企業的樞紐的地位。」

杜拜前瞻性的戰略已將該酋長國轉變為全球外國直接投資（FDI）的樞紐。其具吸引力的商業環境、有利的法規、完善的基礎設施以及戰略性地理位置，使其成為投資者青睞的目的地。根據英國英國「《金融時報》fDi Markets」的數據，2024年，杜拜在吸引綠地外國直接投資資本方面，在全球排名從2023年的第五位上升至第四位，同時在中東和非洲（MEA）地區位居榜首，這標誌著其投資吸引力有了重大躍升。