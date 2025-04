總統特朗普大打關稅戰,拖累股市大跌,美國財長貝桑(Scott Bessent)為此「解話」。

貝桑指,他想向於那些認為大市因特朗普經濟政策而下跌的人說,近期大跌市的起源,始於中國人工智能(AI)初創公司DeepSeek誕生。

他續稱,按其過去從事對沖基金經理的經驗,美股今次大跌市,是DeepSeek對「科技七雄」衝擊的延續,而不是「讓美國再次強大」(MAGA)的政策所致。

特朗普周三於美股收市後公布對等關稅後,美股過去兩日累計跌逾10%。

An illustration titled DeepSeek in Suqian, Jiangsu Province, China, on January 25, 2025. (Photo by Costfoto/NurPhoto via Getty Images)