美股｜道指收跌320點　納指挫2.1%　中概股瀉5%　恒指夜期跌618點

市場期望美國就關稅措施展開談判，美股周二（4月8日）繼續波動。美股早段大幅反彈，3大指數曾同漲逾3%，道指最多升1,461點，納指曾漲4.5%。但白宮稱如期周三向中國加徵關稅，幅度累計104%，美股大幅回落。 道指最多曾倒跌861點，納指最多曾挫3.5%，至收市跌幅有所收窄。



圖為2025年4月8日，交易員在紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

阿里巴巴及拼多多挫逾6%

道指收市報37,645.59點，跌320.01點0.84%；納指收報15,267.91點，跌335.35點或2.15％；標普500指數收報4,982.77點，跌79.48點或1.57%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌5.05%。其中，阿里巴巴跌6.26%、拼多多挫6.03%。

恒指夜市期指收報19,300點，跌618點，較恒指收市20,127點，低水828點，成交46,586張。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

蘋果及Tesla同跌近5% 醫療保險股上揚

美股七雄全面下跌。蘋果股價跌4.98％，為跌幅最大道指成份股。Tesla跌4.90%，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌1.37%。Amazon跌2.62%、微軟跌0.92%、Meta跌1.12%、Alphabet跌1.40%。

個股方面，晶片製造商博通（Broadcom）漲1.23%，此前該公司宣布將啟動一項高達100億美元的新股票回購計劃。

美國宣布2026年提高聯邦醫療優勢計劃Medicare Advantage的支付率，刺激醫療保險股大漲。聯合健康集團（UnitedHealth Group) 股價漲5.63%。Humana升10.69%，Elevance Health也漲1.71%；CVS Health漲5.98%。

圖為2025年4月7日，德國法蘭克福證券交易所。（Reuters）

歐洲股市高收 英法德同漲逾2%

歐洲股市則造好，英、法、德3大股市同漲逾2%。泛歐Stoxx600指數收報486.91點，升2.72%；德國DAX指數收報20,280點，升490.64點或2.48%；英國富時指數收報7,910.53點，漲208.45點或2.71%；法國CAC指數收報7,100.42點，升173.30點或2.50%。