關稅戰｜特朗普暫緩　日股早段抽升2800點　現貨金重上3000美元

美國總統特朗普於周三（9日）宣布對不作反制措施及展開談判的貿易伙伴，暫緩加徵「對等關稅」90日，惟基準10%關稅仍保留。消息觸發道指單日抽升逾2,900點。亞太區股市今日（10日）早段亦承接美股升勢，其中日本股市升由幅達2,800點，重上34500點。韓國股市升5.17%或118點，報2412點。



匯市方面，於亞洲交易時段美元再次向下，兌日圓跌0.45%，最新報147.1。歐元兌美元升0.13%，英鎊兌美元升0.12%。人民幣離岸價最新報7.3546，跌117點子。

債市方面，美國30年國債孳息率為4.716，跌7.4點子；10年期債息最新報4.302，跌9.4點子。

商品市場方面，紐約期油最新報62.67美元，升0.51%，現貨金每盎司最新報3,091.11美元，升0.27%。