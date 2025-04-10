關稅戰｜道指期貨挫逾600點　美匯指數下試102　紐約期油跌3%

美國總統特朗普於周三（9日）宣布對正在談判的貿易伙伴，暫緩加徵「對等關稅」90日。消息刺激美股三大指數全面抽升，其中道指升2,962點或7.9%，納指升幅更達12.16%。亞太區股市今日（10日）承接美股升勢，其中日本股市升近2,900點。歐洲股市於早段亦上揚，英﹑法﹑德三國股市升幅介乎3.9%至5.3%。



不過美股三大指數期貨卻出現大幅回吐，截至下午5時33分，道指期貨跌636點或1.57%，報39971點，標普500指數期貨跌113點或2.08%，報5343點，納指100期貨跌441點或2.3%，報18704點。

至於反映投資者恐慌情緒的標普500 VIX指數期貨，最新報31.37，升9.5%。

債市方面，美國30年期國債孳息率最新報4.715厘，跌7.5點子，10年期國債孳息率報4.283厘，跌11.3點子。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

現貨金重上3100美元

商品市場方面，現貨金每盎司最新報3,106.31美元，升0.77%，紐約期油每桶最新報60.45美元，跌3.05%。

匯市方面，歐元兌美元最新報1.1044，升0.87%，英鎊兌美元最新報1.2867，升0.37%，美元兌日圓最新報146.18，跌1.07%。人民幣離岸價最新報7.3537，跌108點子，人民幣在岸價最新報7.3418，跌81點子。美匯指數最新報102.23，跌0.65%。