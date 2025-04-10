關稅戰｜普徠仕料中國對美出口佔GDP約3.5%　對內地經濟影響有限

中美關稅戰持續升級，其中美國提高對所有中國進口商品關稅至125%。普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立分析指出，無論稅率是50%或100%以上，均對中美貿易構成重大障礙，並預計導致雙邊貿易活動明顯萎縮；不過，他指中國對美國出口僅佔其GDP的3%至3.5%，相反房地產行業佔GDP比重超過20%，顯示美國市場對中國整體經濟直接影響相對有限。



鄭聞立指出，特朗普政府致力於將鋼鐵、汽車、半導體、製藥及造船等策略性製造業帶回美國，亦願意承受短期造成經濟陣痛，以達成長期目標；同時，關稅不確定性可能導致企業和消費者短期搶購後暫停採購，而對全球供需變動敏感的商品相關企業，可能受更大衝擊。

根據鄭聞立評估，中國出口總額佔GDP約18%，其中對美直接出口佔比15%，約GDP的2.7%，若計入貿易轉向及中間產品再出口，則影響略升至3%至3.5%。

此外，MSCI中國指數顯示，其對美國收入依賴度意外地低，僅約1%。雖然中國出口多由跨國公司或台灣原始設備製造商（OEM）進行，但中國企業仍可能因全球經濟疲弱而遭受間接衝擊。

中美關係・中美貿易・中美經濟・中美貿易戰・中美晶片戰・美國關稅・中國外交：耶倫訪華：2024年4月6日，中國廣東省廣州市廣東珠島賓館內供美國財政部長耶倫與中國副總理何立峰會見的會場內，中美國旗已設置妥當。（Reuters）

內地經濟或率先復甦

他認為，中國經濟未來數年呈現「內需疲弱、出口強韌」的趨勢可能逆轉，出口或將面臨強大的不利因素，反之國內經濟在重大刺激措施出台前可能已展現復甦跡象。他强調，近年中國積極去槓桿化，尤其是房地產泡沫的消退，為決策當局提供更大的靈活性，以及為國內消費及投資相關板塊創造了潛力。