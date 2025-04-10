關稅戰｜普徠士料中國對美出口佔GDP約3.5% 對內地經濟影響有限
撰文：張偉倫
出版：更新：
中美關稅戰持續升級，其中美國提高對所有中國進口商品關稅至125%。普徠仕中國新視野股票策略基金經理鄭聞立分析指出，無論稅率是50%或100%以上，均對中美貿易構成重大障礙，並預計導致雙邊貿易活動明顯萎縮；不過，他指中國對美國出口僅佔其GDP的3%至3.5%，相反房地產行業佔GDP比重超過20%，顯示美國市場對中國整體經濟直接影響相對有限。
鄭聞立指出，特朗普政府致力於將鋼鐵、汽車、半導體、製藥及造船等策略性製造業帶回美國，亦願意承受短期造成經濟陣痛，以達成長期目標；同時，關稅不確定性可能導致企業和消費者短期搶購後暫停採購，而對全球供需變動敏感的商品相關企業，可能受更大衝擊。
根據鄭聞立評估，中國出口總額佔GDP約18%，其中對美直接出口佔比15%，約GDP的2.7%，若計入貿易轉向及中間產品再出口，則影響略升至3%至3.5%。
此外，MSCI中國指數顯示，其對美國收入依賴度意外地低，僅約1%。雖然中國出口多由跨國公司或台灣原始設備製造商（OEM）進行，但中國企業仍可能因全球經濟疲弱而遭受間接衝擊。
內地經濟或率先復甦
他認為，中國經濟未來數年呈現「內需疲弱、出口強韌」的趨勢可能逆轉，出口或將面臨強大的不利因素，反之國內經濟在重大刺激措施出台前可能已展現復甦跡象。他强調，近年中國積極去槓桿化，尤其是房地產泡沫的消退，為決策當局提供更大的靈活性，以及為國內消費及投資相關板塊創造了潛力。