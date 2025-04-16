美股｜道指跌幅擴至700點　 納指挫近4%　Nvidia挫一成

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia遭美國限制對華晶片出口，美股周三（4月16日）早段下跌。至美聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）發表講話，指總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的新政策，對經濟的影響具有很大的不確定性，其中關稅上調幅度遠超預期，或加劇通脹上升和經濟增長放緩。其言論令3大指數跌幅擴大。



圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

香港時間4月17日

【02:45】納指挫近4% Nvidia挫一成 美元指數跌穿100

截至本港凌晨02時45分，道指報39,673點，跌695點或1.72%；納指最新報16,184點，跌639點或 3.80%；標普500指數報5,257.點，跌138.點或2.57%。其中Nvidia股價最新跌10.09%。

【02:23】紐約期金漲逾3%

紐約期金向上觸每盎司3,350美元，日內漲3.38%。

【02:13】中概股指數跌3% 阿里巴巴跌半成

道指最新報39,756點，跌612點或1.52%；納指最新報16,246點，跌576點或3.43%；標普500指數報5,272點，跌124點或2.31%。Nvidia股價最新跌8.81%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新3.10%。其中，阿里巴巴跌5.10%。

【01:42】美股跌勢擴大

截至本港凌晨01時42分，道指報39,864點，跌504點或1.25%；納指最新報16,340.點，跌483點或2.87%；標普500指數報5,294點，跌102點或1.90%。其中Nvidia股價最新跌8%。

圖為2024年6月5日，台灣台北電腦展的參加者於Nvidia標誌前走過。（Reuters）

香港時間4月16日

【22:50】道指早段跌逾百點 納指挫近2%

截至本港晚上10時50分，道指報40,200點，跌168點或0.42%；納指最新報16,512點，跌311點或 1.85%；標普500指數報 5,339點，跌57點或1.07%。其中，Nvidia股價最新跌6.65%。

晶片股受拖累，AMD股價下跌6.50%、美光科技（Micron Technology）跌1.90%，博通（Broadcom）挫2.66%。另外，Tesla跌1.85%，此前路透社報道，美國對中國的關稅措施，擾亂這家電動車製造商的生產計劃。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

【22:46】國際油價升逾2%

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報62.77美元，升1.44美元或2.35%；倫敦布蘭特期油每桶報66.03美元，升1.36美元或2.10%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報84,468.81美元、24小時內約跌1%。

美國消費／零售／通脹：圖為2024年10月1日，人們在美國紐約市曼哈頓的Target商店內購物。（Reuters）

【22:46】美國3月零售銷售增幅高於預期

數據方面，美國3月份零售銷售按月增長1.4%，高於市場預期的1.3%，或反映消費者在實施更嚴厲關稅前搶購商品。 期內扣除汽車、汽油、建材及餐飲的核心銷售按月升0.4%，則低於市場預期的0.6%。

另外，美國3月工業生產按月跌0.3%，幅度超過市場預期的0.2%。期內產能利用率77.8%，略低市場預期的78%。