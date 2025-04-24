關稅戰｜對沖基金Citadel CEO格里芬︰美國正拿國家品牌冒險

美國總統特朗普支持者者﹑對沖基金Citadel創辦人兼行政總裁格里芬，據報出席Semafor全球經濟峰會時，指出各大公司的高層原預期未來將迎來一段長期穩定﹑毋須應對新規的時間，可是貿易戰讓企業不得不思考供應鏈問題；又認為目前美國正「拿自己的國家品牌冒險」。



他指出在金融市場上並無任何品牌及得上美國國債及美元的強度，又指出美國國債的實力及信用價值，並無其他品牌比擬。可是目前正讓該品牌置於風險之中。

他指出特朗普的關稅措施或適得其反，認為﹕「無人會爭先恐後前往美國設廠，政策反覆無常實際上削弱原來希望實現的目標」。

指移民政策為特朗普重大政績

格里芬亦指出特朗普對發現問題有極敏銳的直覺，可是推進得太快﹑太雜亂，試圖解決一些確實存在的問題時，各而打破了很多東西。不過他亦指出特朗普在移民政策，及削減政府浪費是重大政績。