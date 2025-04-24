關稅戰｜道指收市升486點　納指漲2.74%　Tesla及Nvidia升逾3.5%

市場關注中美貿易戰發展，部份投資者預期緊張局勢可望緩和。道指周四（4月24日）早段跌逾200點後回升，其後升幅擴大，道指日內最多曾漲551點，至收市仍漲486點，納指及標指漲逾2%，為美股連續第3個交易日上揚。Tesla、Nvidia、微軟及Amazon等重磅科技同升逾3%。



圖為2025年4月24日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間4月25日

【04:16】IBM跌逾6.5% Alphabet績前升2.5%

道指收市報40,093.40點，升486.83 點或1.23%，日內最多曾漲551點；納指收報17,166.04點，升457.99點或2.74%；標普500指數收報5,484.77點，升108.91點或2.03%。

多隻大型股造好。Tesla升3.50%，每股收報259.51美元。Nvidia、微軟及Amazon均升逾3%，其中Nvidia漲3.62%，每股收報106.43美元。蘋果亦漲1.84%。將於收市後公佈財報的Google母公司Alphabet，股價升2.53%。

IBM跌6.53%，為跌幅最大道指成份股，此前該公司表示，由於特朗普政府削減聯邦開支，其公司15份政府合約被擱置。

另外，P&G下調年度盈利預期，股價下跌3.74%。軟件公司ServiceNow首季獲利超過預期後，股價上漲15.54%。

【04:10】中概股指數收漲0.68%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.68%。其中，阿里巴巴升0.27%。

【03:25】恒指夜期收報22,158點 高水248點

恒指夜市期指收報22,158點，升248點或1.13%，較恒指收市21,909點，高水248點，成交12,923張。

【03:22】美元指數下跌 油價高收逾0.6%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周四（4月24日）在匯市尾市報99.37，跌0.47%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報142.64，跌0.52%。

國際油價回升。紐約原油期貨每桶收報62.79美元，升0.52美元或0.84%。倫敦布蘭特期油收報66.55美元，升0.43美元或0.65%。

【03:18】現貨金價漲逾1% Bitcoin徘徊9.3萬美元水平

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,336.40美元，升48.06美元或1.46%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,299.55美元、24小時內約跌0.3%。

【01:02】道指升幅擴大 納指升逾2%

道指最新報40,030點，升424點或1.07%；納指最新報17,081.點，升373點或2.24%；標普500指數報 5,468點，升92點或1.73%。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

本港時間4月24日

【22:51】道指升逾200點 納指及標指升逾1%

截至本港晚上10時51分，道指報39,824點，升218點或0.55%；納指最新報16,982點，升274點或1.64%；標普500指數報5,437點，升61點或1.15%。

【22:47】國際油價造好

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報62.50美元，升0.23美元或0.37%；倫敦布蘭特期油每桶報66.28美元，升0.16美元或0.24%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,102.29美元、24小時內約升0.1%。