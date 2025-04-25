滙豐︰董事會尚未考慮AGM轉網上提議　今年續採取混合式

據英國《金融時報》引述兩位消息人士指，滙豐（0005）在日益不滿氣候抗議人士的干擾以及現場集會相關成本後，已討論將年度股東大會完全改為線上舉行。



股東會議歷來是重大活動，然而企業越來越多地尋求縮減會議規模，並要求提前提交問題。消息指，滙豐已探討是否可以要求股東完全以虛擬方式參與會議，因為它正朝著「數字優先」的投資者集會方向邁進。 該行定於下周初在倫敦洲際酒店舉行年度股東大會，並輔以Lumi線上平台。

轉用線上可節省成本

知情人士指，轉向純線上出席將有助於該行削減租用大型場地、提供茶點以及聘用保安人員等成本。另一位知情人士表示，此舉還將限制抗議者的干擾。 第二位知情人士稱，是次可能是該行最後一年提供現場參會選項，亦指出由於抗議活動，一直存在這種希望轉向虛擬會議的期待。

報道引述滙豐回應指，其董事會尚未考慮任何轉向虛擬年度股東大會的提議。今年的會議與往年一樣，將是一場混合會議，讓所有股東都有親自出席的選擇。