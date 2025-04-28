DONKI小西灣門店於5月31日結業　早年大肆擴張　門店數目達雙位數

近年大力攻港的日本超市「驚安之殿堂」（DON DON DONKI）位於小西灣藍灣半島的門店，將於今年5月31日結業。



翻查資料顯示，藍灣半島門店於2021年2月開幕，面積為20,279呎。

DON DON DONKI香港於Facebook上發帖文，指出「小西灣(藍灣廣場)店舖感謝街坊們4年來嘅支持！分店限定推出感謝祭，精選商品折扣低至半價，等大家喺5月31日前享受超值優惠」。

有本地傳媒引述公司回應指出，因租約期滿，有關門店將於5月31日結業。

DON DON DONKI於2019年在美麗華廣場，設立香港首家門店，其後快速擴張，計及小西灣門店，目前在港擁有11間門店。分別位於荃灣、黃埔、屯門、將軍澳、鑽石山、中環、九龍灣、尖沙嘴、銅鑼灣及旺角。

小西灣藍灣半島Donki驚安之殿堂。(李恩慈攝)

DON DON DONKI早年亦有開設「鮮選壽司」，進軍本港壽司食肆業務，惟目前僅餘荃灣門店。