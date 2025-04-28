長和賣碼頭｜美媒︰長和准售巴拿馬以外港口　中方稱有注意到報道

中國外交部於今日記者會上，再次回應有關長和（0001）出售巴拿馬運河港口碼頭等海外碼頭業務的提問。有記者指出據《華爾街日報》引述知情人士指出，內地政府已向長和表示出售巴拿馬港口以外的港口並不成問題。外交部發言人郭嘉昆指出注意到有關報道，亦注意到國家市場監管總局表示高度關注交易，將依法進行審查，交易各方不得採取任何方式規避審查。未獲批准前，不得實施集中，否則將承擔法律責任。



郭嘉昆又指出中方一貫反對利用經濟脅迫﹑霸道霸凌侵犯損害他國正當權益的行為，希望有關各方審慎行事，與中方有關部門充份溝通。他亦指出﹕「與此同時，我們也願再次強調中國堅持改革開放，歡迎外資企業來華投資。」

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

意大利買家擬將巴拿馬港口從交易剝離

長和在今年3月初與貝萊德﹑貝萊德旗下GIP，以及意大利航運鉅子Aponte旗下MSC控制的TiL，就出售和記港口80%權益達成原則性協議，涉資142億美元，長和亦可以從和記港口收回50億美元貸款。和記港口持有包括巴拿馬運河兩端在內43個港口，合共199個泊位。長和與買家共有145日獨家談判期。

《華爾街日報》在較早前的報道指出，Aponte家族希望將巴拿馬運河兩肯港口從交易中剝離。目前在雙方獨立談判期內，報道指出有關討論正雙軌並行，剝離巴拿馬港口最終需要達成一項新協議。報道又引述消息人士指出，交易中涉及全球部份需要3至6個月完成，巴拿馬部份或需要1年。

報道指出交易完成後，貝萊德旗下GIP及TiL分別持有巴拿馬港口51%及49%權益。