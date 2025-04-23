長和賣碼頭｜路透︰新加坡PSA擬售和記港口2成權益

《路透》引述消息報道，新加坡國際港務集團 (PSA International) 正考慮出售其在長和港口業務中的20%股權，出售的決定取決於長和（0001）是否繼續推進出售包括巴拿馬港口業務的協議。



《路透》指出PSA拒絕發表評論，長和則沒有立即回應查詢。長和持有和記港口80%權益。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

早年已傳PSA擬出售權益

PSA 2006年以44億美元收購該20%股份，於2022年《路透》曾報道PSA有意出售持股。當時的報道指，PSA國際港務集團是因應環球的航運業的發展，檢討手上的組合。據稱，主要來自內地的碼頭營運商、航運公司及具有充裕現金的環球基建基金，為該批和記港口權益的潛在競購者。

有關收購，除了需要在估值上得到買賣雙方同意之外，個別國家的監管機構批准，亦為交易通過與否的另一關鍵元素。若落實交易，這將為近年淡馬錫最大手筆的出售交易之一。

巴拿馬港口公司 - 巴爾博亞港 – 巴拿馬（長和官網）

長和計劃出售和記港口80%權益

在今年3月初長和與貝萊德及意大利Aponte家族旗下的TiL等組成的財團，達成原則性協議。以142億美元出售和記港口80%權益，並從和記港口收回50億美元貸款。透過這宗交易，長和可以套現逾190億美元。

和記港口持有包括巴拿馬運河兩端港口碼頭等海外碼頭。外電早前報道，有關交易由TiL牽頭，又指出TiL擬將巴拿馬碼頭從交易中剝離。

若交易完成，巴拿馬港口碼頭由貝萊德持有51%股權，TiL持有49%權益；同時TiL將成為其餘所有從今次收購取得的港口單一持有人。