泡泡瑪特200元關前　遭大戶減持套7.8億　懶理Labubu 3.0秒速售罄

Labubu 3.0大賣，更有報道指出是「秒速售罄」，作為生產商的泡泡瑪特（9992）股價自然受惠，朝200元大關進發之際，卻傳來大戶減持消息。

大戶200元關前減持套8億

據《彭博》看到的交易文件，一位未揭露身分的泡泡瑪特股東在一筆大宗交易中，以每股192.95元沽出泡泡瑪持約405萬股，套現約7.8億元。

文件顯示，該股作價較昨日收市價197.9元折讓2.5%。瑞銀為獨家帳簿管理人。

泡泡瑪特現報195.3元，挫1.3%，距200元大關不足5元，現市值達到2,622億元，遠高於長和（0001）及恒地（0012）等多隻本地藍籌，潮玩公仔比磚頭更「值錢」。以現價計，承接去年升浪，泡泡瑪特今年至今再累升1.24倍。外界已多次將泡泡瑪特列為潛在染藍股份。

泡泡瑪特去年多賺近1.9倍

產品熱賣， 帶動泡泡瑪特去年業績有明顯增長。去年擁有人應佔溢利為31.25億元（人民幣‧下同），按年增加188.8%，按非國際財務報告準則經調整純利為34.03億元，按年增加185.9%。派末期息81.46分。

公司指出年內來自內地業務收入為79.72億元，按年增加52.3%，分部業績為26.37億元，按年增加112.8%。港澳台及海外業務收入增加375.2%至50.65億元，分部業績為18.14億元，按年增加850%。

料今年收入可達200億元

董事長兼CEO王寧業績說明會上預期，集團2025年收入有信心達200億元，按年增長逾50%，預計海外及港澳台地區銷售額突破100億元，按年增長逾100%，並希望未來逐步實現從百億到千億收入的邁進。

而泡泡瑪特早前公布，今年第一季度整體收益按年增長1.65倍至1.7倍，其中，中國收益增長95%至1倍，而海外收益更大升4.75倍至4.8倍。