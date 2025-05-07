港匯｜渣打曾繼志料短期內港元保持強勁　Hibor呈現跌勢

金管局從上周五（2日） 起已4度從市場承接美元沽盤，向市場注入逾1,200億元資金，本港銀行體系結餘增至逾1,740億元。渣打銀行香港、大中華及北亞區金融巿場及戰略客戶主管曾繼志指出，經該行分析相信，有數個因素導致巿場對港元的需求增加，又認為港元短期內保持強勢，港元拆息在短期內呈現下跌趨勢。



曾繼志指出，經渣打銀行的內部分析相信，巿場對港元的需求增加主要有幾大原因：

近日香港股票巿場造好、氣氛熾熱，月內又有包括知名中資企業等新股招股活動；

部分上巿中資企業提早派息；及自四月初以來，巿場因對地緣政治的憂慮而加速分散貨幣風險，部分企業和投資者或將美元兌換成其他貨幣，導致港元、新台幣和離岸人民幣等一些亞洲貨幣近期都錄得明顯升幅。

金管局入市助港元穩定性

他預期港元短期內將保持強勢，HIBOR未來短期內將呈下行趨勢，港美息差將進一步擴闊。他又指出金管局的入巿操作，再次證明香港的聯繫滙率制度行之有效，有助保持港元的穩定性，對於香港整體金融巿場和經濟活動的穩定發展都至為重要。

曾繼志認為在環球巿場比較波動的背景下，企業、金融機構和投資者增持港元資產（例如近日國際機構如國際金融公司和亞洲基礎設施投資銀行均首次發行港元債券），亦顯示出國際巿場對港元的信心，再次凸顯香港作為國際金融中心的地位。

1個月拆息跌至3.08厘

另一方面，Hibor繼續下跌，其中與樓按相關的1個月拆息跌57.51點子至3.08厘。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌91.49點子至2.49905厘，；1星期HIBOR跌72.77點子至2.79012厘；2星期HIBOR跌70.7點子至2.90405厘。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌35.83點子至3.38292厘；6個月期HIBOR跌34.33點子至3.47583厘；12個月期HIBOR跌24.56點子至3.60929厘。