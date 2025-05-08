拆息急跌　1個月Hibor低見2.09厘　新造H按實際利率將低於封頂息

港匯日前多次觸發強方兌換保證，金管局4度承接美元沽盤，合共向市場注入1,278.8億元，銀行體系結餘增至逾1,740億元。隨著金管局向市場注資，推動港元拆息持續向下，與樓按相關的1個月拆息更大跌近1厘至2.09452厘，並且為2022年9月中旬以來最低水平。



隨著1個月拆息回落，拆息按揭供款利率最新約為3.39厘（1個月Hibor+1.3厘），較封頂利率3.5厘（最優惠利率 P﹕5.25厘減1.75厘）低，為近2年來首次出現低於封頂利率。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝。

新造H按實際利率降至約3.39厘

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指出，以新造H按的實際利率計算，實際利率為3.39厘，是近兩年來首次低於封頂息。如果是以今日作為利息訂定日的供樓人士，下月每月供樓開支會減少。

他指出Hibor急跌原因，是受貿易戰影響，環球經濟前景不明朗，投資者選擇香港市場避險，預期短期資金會持續流入，推動Hibor下調。另一方面，銀行資金成本寬鬆，亦有條件考慮減H按封頂利率。

至於美國聯邦儲備局宣布維持息口不變，莊錦輝認為結果符合市場預期，而港銀自去年起已多次下調P，累計減幅達0.625厘，透支部分減息空間，惟莊預計今年下半年P仍有0.25厘的減幅，供樓人士的壓力有望進一步紓緩。

他又指出以今日作為利息訂定日的供樓人士，按最新H按3.39厘、30年還款期計，每100萬貸款額，下月供少約61元。如之後Hibor每跌0.1厘，每月供款可再減約50元。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，本港銀行體系結餘自2022年第四季跌穿千億元水平後，拆息加快跟隨美息上升，令1個月拆息持續高於按息的情況持續約兩年，反映銀行資金成本受壓。今年4月美國掀起全球關稅戰，卻引發市場對美國經濟發展的憂慮，最近有關減持美元資產及不同金融需求令大量資金流入本港，銀行體系結餘重上1,700多億元水平，短期內仍有機會上升；今日1個月拆息進一步大跌至2.09厘，令市場主流H按息於23年2月後再次跌穿封頂息率至3.39厘，等同實際按息由現時封頂息率3.5厘減至3.39厘，減幅達0.11厘，以平均按揭額500萬元計，每月供款減少約306元。

王美鳳料今年P有機會再減0.25厘

不過，由於拆息波動性大，H按用家需留意實際按息以結算日之拆息水平計，由於H按以拆息計之按息及P按計之封頂息率之較低者計，拆息下跌至低於封頂息率即時推動市場按息提早下跌。

王美鳳預期，基於美國關稅政策造成高度不確定性，談判是否取得成果可影響變化甚大，美國採靜觀其變於6月份維持息率不變機會較大，但相信7月份較大機會再次進入減息周期; 基於本港拆息加快下跌，預期屆時港P亦將會跟隨下調；本港銀行去年減P累計0.625厘後，今年P減幅尚餘0.25厘，由於減P同步下調存貸息率，屆時存款息率已降至零，港P亦已完成減息周期，下半年本港按息料降至3.25厘或以下水平，若1個月拆息繼續回落至1.95厘以下水平，本港實際按息將可進一步下跌。

本港銀行體系結餘若維持高度充裕有利拆息加快下跌，亦有利按揭息率有機會進一步加快下降。此外，銀行資金充裕亦有利於樓按積極性加大，以往當拆息下降銀行資金成本降低，銀行亦較有意向增加按揭優惠，讓供樓人士受惠。

港元拆息近期持續下跌，隔放息大跌210點子。（資料圖片）

隔夜息大跌210點子

其他時後拆息方面，短線拆息方面，隔夜HIBOR跌210.95點子至0.38952厘，是2022年7月22日後最低；1星期HIBOR跌160.92點子至1.18095厘，是2022年8月4日後最低；2星期HIBOR跌145.6點子至1.4481厘，是2022年8月10日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌61.26點子至2.77036厘，是2022年9月8日後最低；6個月期HIBOR跌33.92點子至3.13667厘，是2022年8月25日後最低；12個月期HIBOR跌25.58點子至3.35345厘，是2022年7月18日後最低。