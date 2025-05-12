1個月Hibor續跌　銀河聯昌料地產商利息開支減5%　新地嘉里屬首選

近期港元拆息快速回落，其中1個月拆息5連跌，今日（12日）回落至1.92321厘，跌1.33個基點，再創自2022年9 月以來低位。券商銀河聯昌證券中國和香港研究主管鄭懷武於報告中指出，1個月Hibor回落或導致本港地產商利息開支大減，平均借貸成本將由4.2厘降3.1厘，節省的利息開支相當於利潤的4%至5%，利息資本化對盈利貢獻約2.5厘。



鄭懷武又指出，置業買家亦可從拆息回落中受惠。目前實際按息回落至約3.2厘，若Hibor再跌50點子，買家每月供款可以節省6%。他指出目前租金回報率約3.5厘。隨著大量內地專才及留學生湧入，今年本港樓價或升3%至5%，認為買樓收租屬划算。

他亦指出雖然今年地產股已有不少升幅，但估值仍是吸引，股價較每股資產淨值平均折讓約61%。該行覆蓋的地產商資產負債表仍然健康，2024年地產股平均淨負債率約24%。

該行視新地（0016）及嘉里（0683）為地產股首選，收租股中則看好領展（0823）及九置（1997）。

隔夜息低見0.07167厘

近日資金流入香港帶動港匯曾多番觸及強方兌換保證，金管局合共4次從市場承接美元沽盤，為市場注入逾1,200億元資金，推動本港銀行體系結餘增至1,741億元。資金流入香港，亦促使港元拆息向下。

除卻1個月拆息外，多個時段拆息亦告下降。短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.62點子至0.07167厘，是2022年6月13日後最低；1星期HIBOR跌13.79點子至0.67714厘，是2022年7月22日後最低；2星期HIBOR跌6.93點子至1.05012厘，是2022年7月25日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌13.17點子至2.65066厘，是2022年8月30日後最低；6個月期HIBOR跌0.26點子至3.00905厘，是2022年8月9日後最低；12個月期HIBOR升2.3點子至3.26393厘，是5月8日後最高。